В районе Сырского рудника отключат холодную воду

А в районе Сокола 18 декабря из-за плановых ремонтных работ на сетях давление при подаче холодной воды будет снижено, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 9а по улице Шубина, №№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23 по улице 50 лет НЛМК, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп.1, 3а корп.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1 по улице Базарной.Подачу ресурса в этот период также ограничат в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.С 11:00 и до окончания работ возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей в районе Сокола – с неудобствами столкнутся жители площадей Заводской, Горскова, улиц Клары Цеткин, Энгельса, Римского-Корсакова, Ковалева, Дружбы, Франко, Курако, Челюскинцев, 40 лет Октября, Кутузова, Ушинского, Газина, Аксакова, Смыслова, Брюллова, Мамина–Сибиряка, Пожарского, Тамбовской, Шоссейной, Бородинской, переулка Больничного, участков трассы Тамбов-Орел.Давление воды будет также снижено в частном секторе улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Д.Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-ой Либкнехта, 2-ой Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Баумана, переулков Уютного, Курчатова, Теплого, Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного.После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 13б, 15, 17, 19 по бульвару Шубина, №№ 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, 10, 13 по улице Кривенкова, № 6 к.2 по улице Алмазной, №№ 26, 34 по улице Ивовой, № 30 по улице Лозовой, № 7 по улице Радужной, обесточат улицу Черешневую, садоводчества «Монтажник, «Дачный-5».