Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Общество
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей
Происшествия
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию
Общество
В районе Сырского рудника отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Погода в Липецке
Общество
27 минут назад

В районе Сырского рудника отключат холодную воду

А в районе Сокола 18 декабря из-за плановых ремонтных работ на сетях давление при подаче холодной воды будет снижено, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 9а по улице Шубина, №№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23 по улице 50 лет НЛМК, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп.1, 3а корп.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1 по улице Базарной. 

Подачу ресурса в этот период также ограничат в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского. 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

С 11:00 и до окончания работ возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей в районе Сокола – с неудобствами столкнутся жители площадей Заводской, Горскова, улиц Клары Цеткин, Энгельса, Римского-Корсакова, Ковалева, Дружбы, Франко, Курако, Челюскинцев, 40 лет Октября, Кутузова, Ушинского, Газина, Аксакова, Смыслова, Брюллова, Мамина–Сибиряка, Пожарского, Тамбовской, Шоссейной, Бородинской, переулка Больничного, участков трассы Тамбов-Орел. 

Давление воды будет также снижено в частном секторе улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Д.Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-ой Либкнехта, 2-ой Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Баумана, переулков Уютного, Курчатова, Теплого, Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

18 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 13б, 15, 17, 19 по бульвару Шубина, №№ 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, 10, 13 по улице Кривенкова, № 6 к.2 по улице Алмазной, №№ 26, 34 по улице Ивовой, № 30 по улице Лозовой, № 7 по улице Радужной, обесточат улицу Черешневую, садоводчества «Монтажник, «Дачный-5». 
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
