Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города

Сегодня, 16 декабря, ФСБ сообщила о задержании четырех подростков по подозрению в подготовке диверсии на нефтепроводе, стало известно о нападении студента ЕГУ на педагога, и GOROD48 зафиксировал новогодний Липецк.