Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Новогодний Липецк в 50 фото
Общество
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
Запишись в «Корпорацию дети». Проект НЛМК поможет школьникам определиться с профессией
НЛМК Live
Общество
201
28 минут назад

Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города

Сегодня, 16 декабря, ФСБ сообщила о задержании четырех подростков по подозрению в подготовке диверсии на нефтепроводе, стало известно о нападении студента ЕГУ на педагога, и GOROD48 зафиксировал новогодний Липецк.

ФСБ сообщила о задержании четырех подростков, которых подозревают в планировании диверсии на магистральном нефтепроводе «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе. Молодых людей от 14 до 17 лет задержали по дороге к предполагаемому месту преступления — они ехали на такси через Липецк.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору.

На видео ФСБ подростки также признаются в поджогах на железной дороге.

В 2025 году это уже второе уголовное дело с участием подростков, о котором рассказали в ФСБ. В августе 15-летнего липчанина обвинили в связи с террористической организацией.

«Родители! Общайтесь со своими детьми! Дайте им понять, что они вами любимы, легкие деньги — это путь в никуда!», — посоветовал комментатор.

И еще о криминальных новостях. Региональный следком выясняет обстоятельства драки, случившейся 13 декабря в автобусе маршрута №347.  По словам очевидцев, двое молодых людей набросились на мужчину, который сделал им замечание за распитие пива и курение вейпа в общественном транспорте.

Вся страна сегодня следила за событиями в одинцовской школе, в  которую ворвался подросток с ножом. В результате погиб 10-летний мальчик, получил ранение охранник.

15 декабря в ЕГУ имени Бунина 18-летний студент первого курса института среднего профессионального образования напал на преподавателя русского языка и литературы кандидата филологических наук, доцента с 37-летним стажем работы Марину Морозову.

«Университет категорически осуждает насилие в любой форме. То, что произошло, — грубейшее нарушение Устава университета, правил внутреннего распорядка и норм человеческих отношений. По данному инциденту осуществляется внутренняя проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности», — говорится в сообщении ЕГУ.

Полиция начала проверку инцидента, направив пострадавшую на судебно-медицинскую экспертизу для снятия побоев. Здоровью педагога ничего не угрожает, она вернулась к работе.

«Не оправдываю студента, но есть такие преподаватели, да и не только, которые, пользуясь своим положением, начинают придираться и «вить веревки». Они энергетические вампиры!» — заметил комментатор.

«Ну колледж, есть колледж, хоть и при универе. И контингент учащихся там всегда оставляет желать лучшего», — написал Сергей Б.

Накануне, 15 декабря в Липецке зажгли новогоднюю иллюминацию. Как выглядит новогодний Липецк — в 50 снимках нашего фотокорреспондента.

«Это мой любимый Липецк! Но бардака в нем очень много! А так очень красиво вечером!», — восхитилась Бабушка.

«Самый красивый город, и это мой Липецк! Люблю этот город!», — написал 26-й.

«Отвратительное новогоднее «убранство». С каждым годом всё больше ёлок украшено тупо мерзкими бело-синими гирляндами, которые создают ощущение не праздника, а больницы, или морга! Ни шаров, ни желтого, красного, зеленого. Вопрос, кто этим занимается, какие дилетанты или экономы, скупающие китайский хлам, который больше в мире никто не купит. Люди, глядя на такой «праздник», смогут получить только депрессию, а не новогоднее настроение. В детском парке сказка нынче страшная сказка про синюю бороду», — осталась недовольна увиденным Анастасия.

При этом погода в Липецке совсем не новогодняя. Завтра в Липецке   от 0 до +2 градусов

Берегите себя, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Липецкой области превысила эпидпорог на 14,8%. Из-за большого количества заболевших в Липецке закрыли шесть школ.

И будьте внимательны на дорогах — можно провалиться в раскопку, как это произошло сегодня с водителем «Ниссана» на улице Папина. Он попал в ловушку после столкновения с автомобилем «ВАЗ».



Обратите внимание, на перекрестке улиц Советской и Фрунзе скоро восстановят старую схему движения. Действующую мэрия вводила на время ремонтов мостов.
