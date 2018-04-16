Спорт

45 минут назад

Липецкая каратистка крушила соперниц досрочно, а в финале выиграла за 20 секунд

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#Каратэ #синкекусинкай
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Липецкая каратистка крушила соперниц досрочно, а в финале выиграла за 20 секунд

Все пять медалей первенства страны по каратэ нашей сборной принесли девчата.

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Спортсмены Липецкой области не остались без наград в первенстве России по киокусинкай (дисциплина – синкекусинкай), которое прошло в московском Центре боевых искусств.

На счету наших спортсменов 1 «золотая», 1 «серебряная» и 3 «бронзовые» медали. Любопытно. Что все награды принесли липецкой команде… представительницы прекрасной половины.

Выше всяких похвал выступила Анастасия Давыдова (16-17 лет, до 60 кг), которая все четыре своих поединка завершила досрочно. Финальный бой длился всего 20 секунд – этого времени хватило нашей девушке, чтобы мощным ударом ноги поставить точку в поединке (см. видео).

Второе место заняла Дарья Коновалова (14-15 лет, свыше 55 кг). Третьими призерами стали Анастасия Кузина (14-15 лет, до 55), Анастасия Спиридонова (16-17 лет, до 55 кг), Екатерина Кучерова (16-17 лет, до 60, кг).

Все пятеро наших девушек стали кандидатками на поездку в составе сборной России на первенство мира, которое состоится в декабре 2018 года в Болгарии.

Добавим, что в соревнованиях приняли участие более 700 каратистов.

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#Каратэ #синкекусинкай
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