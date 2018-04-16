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Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четырех замов
Восемь заместителей губернатора Кемеровской области с понедельника становятся исполняющими обязанности.
Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев уволил четырех заместителей, - сообщил РИА-Новости представитель областной администрации.
Губернатор Кузбасса освободил от должности Алексея Кожевина, Валерия Цоя, Елену Жидкову и Дмитрия Кудряшова. Он связал это с реорганизацией системы управления администрации области, которая необходима для превращения Кузбасса в "регион номер один за Уралом".
Все остальные заместители Цивилева с понедельника становятся исполняющими обязанности замгубернатора — на время до формирования нового состава Коллегии областной администрации, действующий состав которой отправлен в отставку.
Кожевин занимал должность исполняющего обязанности замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Цой — замгубернатора по вопросам здравоохранения, Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Кудряшов — жилищно-коммунальный и дорожный.
В обладминистрации также сообщили, что кроме четырех вице-губернаторов в отставку по собственному желанию ушли управделами администрации Кемеровской области Александр Мартусов и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Дмитрий Макеев.
Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля. Это произошло после отставки Амана Тулеева, который покинул пост на фоне трагедии в Кемерово. Там при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 по март 2018 года был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.
Губернатор Кузбасса освободил от должности Алексея Кожевина, Валерия Цоя, Елену Жидкову и Дмитрия Кудряшова. Он связал это с реорганизацией системы управления администрации области, которая необходима для превращения Кузбасса в "регион номер один за Уралом".
Все остальные заместители Цивилева с понедельника становятся исполняющими обязанности замгубернатора — на время до формирования нового состава Коллегии областной администрации, действующий состав которой отправлен в отставку.
Кожевин занимал должность исполняющего обязанности замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Цой — замгубернатора по вопросам здравоохранения, Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Кудряшов — жилищно-коммунальный и дорожный.
В обладминистрации также сообщили, что кроме четырех вице-губернаторов в отставку по собственному желанию ушли управделами администрации Кемеровской области Александр Мартусов и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Дмитрий Макеев.
Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля. Это произошло после отставки Амана Тулеева, который покинул пост на фоне трагедии в Кемерово. Там при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 по март 2018 года был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.