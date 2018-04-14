За время субботника из города вывезено 2,5 тысячи кубометров мусора

На уборку города вышли более 11 000 человек.

Подведены итоги работ на первом общегородском субботнике в Липецке. В нём, как сообщает пресс-служба мэрии, приняли участие 11 400 человек из 386 организаций и предприятий всех форм собственности. В общей сложности убрано 259 гектаров территорий в различных районах областного центра. На свалку вывезено 2,5 тысячи кубометров мусора.