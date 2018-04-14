Общество

сегодня, 16:07

За время субботника из города вывезено 2,5 тысячи кубометров мусора

5 383
#субботник
1
За время субботника из города вывезено 2,5 тысячи кубометров мусора

На уборку города вышли более 11 000 человек.

Подведены итоги работ на первом общегородском субботнике в Липецке. В нём, как сообщает пресс-служба мэрии, приняли участие 11 400 человек из 386 организаций и предприятий всех форм собственности. В общей сложности убрано 259 гектаров территорий в различных районах областного центра. На свалку вывезено 2,5 тысячи кубометров мусора.
5 383
#субботник
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Carol Scott

1 минуту назад
Заработок от 20 000 рублей в день !!! - Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. - Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на сaйте http://rbt201.ru
ответить

паша

27 минут назад
молодцы те кто вышел! лучше чем сидеть у телевизора или компа
ответить

а что коомунальные службы?

37 минут назад
Субботник - это хорошо! А те, кому положено, когда работать будут? Город засран, пыль и грязь!
ответить

бедные бюджетники

44 минуты назад
как рабы голосуют, как рабы в выходной за бесплатно мусор убирают, думают на пенсию заработать, только у госслужаших хорошая пенсия у начальников, остальное шлак...
ответить

Виктор

сегодня, 16:25
Таким количеством мусора весь город должен был покрыт слоем мусора 0,5 м...
ответить

Еще в рубрике

Установлены личности погибших при падении самолета в Липецкой области
#авиакатастрофа
3
Установлены личности погибших при падении самолета в Липецкой области

сегодня, 15:38

Общество
В Липецке митингуют зоозащитники
#бездомные животные
17
В Липецке митингуют зоозащитники

сегодня, 15:19

Общество
В Липецке проходит первый большой субботник
#субботник
20
В Липецке проходит первый большой субботник

сегодня, 11:10

Общество
Самый богатый депутат областного Совета - сын бывшего вице-губернатора
#доходы
29
Самый богатый депутат областного Совета - сын бывшего вице-губернатора

сегодня, 10:22

Общество
Применение реагента позволило быстрее провести уборку центра города от зимней грязи
#благоустройство
20
Применение реагента позволило быстрее провести уборку центра города от зимней грязи

сегодня, 09:05

Общество
Судебные приставы и ЛГЭК взыскали с должников 364 тысячи рублей – на «Лексус» не насобирали
#ЛГЭК #долги
20
Судебные приставы и ЛГЭК взыскали с должников 364 тысячи рублей – на «Лексус» не насобирали

сегодня, 08:46

Общество