Ельчане ждут гостей на «Русскую закваску»

Праздник состоится в конце мая.

19-20 мая Елец приглашает гостей на VI Межрегиональный событийный туристский фестиваль «Русская закваска»,сообщает городская администрация. «Русская закваска» — это настоящий гастрономический фестиваль, где гостям предлагают отведать блюда местной кухни. Целью фестиваля является поддержание традиций русского национального быта.



На старинной Хлебной площади города будут многочисленные торговые ряды с пирогами, блинами, расстегаями, хлебными квасами, множеством закусок, выпечки и напитков. На площадке «Елецкого пивовара» можно отведать елецкого сбитня, медовухи, кочережной браги, баранины и свинины, приготовленных на вертеле, и много других оригинальных блюд.



Среди персонажей фестиваля - елецкое купечество, мельники и мукомолы, уличные торговцы. Главными «экспертами» яств и развлечений назначены Заквас Заквасыч и Квашня Ивановна Закваскины. Они возглавляют большой фестивальный парад и сопровождают праздник от начала до его завершения.



В программе фестиваля ждут интерактивные площадки с участием мастеров декоративно-прикладного творчества: кузнецов, резчиков по дереву, кружевниц; гастрономические ряды, где проводится конкурс с дегустацией русских блюд на основе закваски «Эх, заквась-ка!»; парад мукомолов, купцов, ремесленников, трактирщиков, пивоваров; выступления клубов исторической реконструкции; дегустация блюд русской кухни; ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества; русские игры и забавы; веселая анимационная программа; прогулки по историческому центру; посещения городских музеев.

