На открытии выставки разыграют работу мастера

Звезда экспозиции напишет портрет победителя.

17 апреля в 18.30 в галерее «Центр изобразительных искусств» откроется вернисаж юбилейной персональной выставки члена СХ РФ Виктора Яичникова, сообщает учреждение. На ретроспективной выставке художника «Несколько мгновений весны» будет представлены около 70 живописных работ, написанных с 1986 по 2018 год.



В этот день гости зала не только смогут полюбоваться творчеством одного из ведущих художников липецкого региона, но и пообщаться ним лично. Кроме того, на вернисаже состоится художественная арт-лотерея. Победитель станет тем счастливчиком, для которого мастер напишет его личный портрет

