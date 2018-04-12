Культура

сегодня, 09:41

На открытии выставки разыграют работу мастера

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#выставка #вернисаж
На открытии выставки разыграют работу мастера

Звезда экспозиции напишет портрет победителя.

17 апреля в 18.30 в галерее «Центр изобразительных искусств» откроется вернисаж юбилейной персональной выставки члена СХ РФ Виктора Яичникова, сообщает учреждение. На ретроспективной выставке художника «Несколько мгновений весны» будет представлены около 70 живописных работ, написанных с 1986 по 2018 год.

В этот день гости зала не только смогут полюбоваться творчеством одного из ведущих художников липецкого региона, но и пообщаться ним лично. Кроме того, на вернисаже состоится художественная арт-лотерея. Победитель станет тем счастливчиком, для которого мастер напишет его личный портрет
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#выставка #вернисаж

Комментарии (2)

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Limber

25 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press
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Дед

сегодня, 09:57
Ход возглавит моисей
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