В Липецке скоропостижно скончался артист драмтеатра

Прощание с Валентином Веселовым-Бурлаковым состоится 14 апреля.

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Скоропостижно скончался артист театра Валентин Веселов-Бурлаков, сообщает липецкий драматический театр и приносит свои искренние соболезнования семье и близким покойного.Актёр прослужил в липецком театре с сентября 2007 года. За годы работы в театре ему мастерски удалось создать целый ряд сценических образов в спектаклях по произведениям классической и современной драматургии. Ярким свидетельством высокого творческого потенциала и глубокого постижения характеров героев стали роли Валентина Веселова-Бурлакова, сыгранные в спектаклях «Странная миссис Сэвидж», «Аленький цветочек», «Двенадцатая ночь», «Неугомонный дух», «Страсти по Платонову", № 13. В прошедшем 17 сезоне Валентин Арянович сыграл роль Полковника в спектакле по пьесе А. Дударева "Не покидай меня ..." и Крепостного в постановке "Жениться Вам надо, барин".Похороны состоятся 14 апреля. Отпевание пройдет 14 апреля в 11.00 в Никольском храме по адресу: г. Липецк, пл. Торговая, 16.