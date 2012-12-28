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Общество
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50 минут назад
В Долгоруковском районе подтопило подъездные пути к низководному мосту
Администрация района попросила спасателей на пожарной машине круглосуточно нести там службу.
«Вчера дорожники установили 2 аншлага, запрещающие движение по переправе. Мониторинг подъема паводковых вод ведет глава поселения совместно с пожарной частью-25 и отдельным пожарно-спасательным постом № 15 села Вязовое. Сделан запрос в Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области о том, чтобы спасатели на пожарной машине несли службу в круглосуточном режиме. Прошу автомобилистов быть внимательнее и осторожнее и пользоваться объездной дорогой», — сообщил глава Долгоруковского района Юрий Сараев.
В Липецкой области из-за подъёма воды в реках Олым и Снова в Воловском округе прекращено движение транспорта через мост в окрестностях сёл Володаровка и Никольское, в Долгоруковском районе временно закрыта насыпная переправа на дороге Войсковая Казинка – Русская Казинка, перекрыт мост у деревни Засновка в Задонском районе.
«В 11.20 поступило сообщение о подтоплении двух участков дороги в населённых пунктах Русская Казинка Долгоруковского района и Засновка Задонского района. Жизнеобеспечение населения не нарушено», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
Фото - t.me/ysaraev и 48.mchs.gov.ru
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