Общество

сегодня, 12:55

«Мы отсюда никуда не уйдем, здесь торговать будем»

16 1915
#несанкционированная торговля
«Мы отсюда никуда не уйдем, здесь торговать будем»

Липецкого депутата огородницы и перекупщицы просят построить торговые ряды.

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Сегодня в 15-м микрорайоне состоялась выездная комиссия депутатов Липецкого горсовета во главе со спикером Игорем Тиньковым по вопросу нелегальной торговли. Точнее сами нелегальные торговки обратились к своему депутату с просьбой о легализации.

Что делать с торговлей в 15-м микрорайоне за одноименной остановкой решают уже несколько лет. Местных жителей всегда возмущал бардак, остающийся на месте стихийного рынка. Несколько лет назад были построены торговые павильоны, на улице стало чище, над головой уже легальных торговцев не капало и все были довольны. Сегодня же за свои права решили побороться пенсионерки.

- Мы просим, чтобы нам здесь место узаконили и прилавочек поставили, - говорят пенсионерки, торгующие продукцией со своих дачных участков. – А то столы принеси, продукты принеси… А если нам дадут место ближе к логу, или еще где, то мы туда не пойдем.

Не успела комиссия подойти к их импровизированным прилавкам из старых столов, как женщины зашушукались: «А Мамонов здесь? Мамонов приехал?». Все они знают начальника управления потребительского рынка администрации Липецка и непримиримого борца с нелегальной торговлей. Вот только Антон Мамонов на встречу не приехал, и ответ держал его заместитель Алексей Ларин.

- Нам нужен выход, - заявил депутат по округу Игорь Тиньков. – Торговля в этом месте сложилась исторически. Или надо бабушек отсюда убирать, и переводить их на колхозный рынок. Или же мы должны создать здесь для них цивилизованные условия торговли. 

- В том виде, который существует сейчас, торговля здесь неприемлема, - категорично ответил Алексей Ларин.

И доводов он привел достаточно. Торговки мешают движению пешеходов. За счет самовольного и хаотичного размещения импровизированных прилавков нарушают правила благоустройства города. Пенсионерки не хотят оформлять санитарные книжки. Качество товара никакими документами не подтверждается…

Решение для таких «предпринимателей» есть – это торговые ряды, которые обустраивают сетевые магазины для фермеров и садоводов. К тому же в зависимости от сезона для них предоставляется от 10 до 20 % мест на официальных рынках. Но пенсионерки этими местами не пользуются. И невозможность решить проблему такими методами признает сам спикер: «Их не победить».

- Всем угодить не получится, - отметил после общения с пенсионерками Игорь Тиньков. – Но мы будем в первую очередь отстаивать интересы граждан, которые должны получать качественные продукты. Мы дадим поручение администрации еще раз проработать вопрос о торговле в этом месте, попросим сделать это как можно быстрее, так как наступает сезон летней торговли.


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16 1915
#несанкционированная торговля

Комментарии (16)

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Бим

46 секунд назад
Привезите и высыпите на этой площади навоз, типа для удобрения газона. На первое время должно спугнуть бабок. Как минимум покупателей
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дед Пихто

2 минуты назад
Ирина, вот Вы и возьмитесь лично отравить парочку покупателей, а свалить всё на бабулек с дедульками. Ведь есть прецедент с отравлением Скрипалей, не отставайте.
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гостья

20 минут назад
Галя, да на пл.Победы еще бы киоски с тряпками убрать и если и оставить рынок, то только продуктовый и с красивыми домиками...а так надоели торгаши продуктов с земли прямо у дороги, да еще трусы по всей площади развесят...
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гостья

22 минуты назад
жорик-мажорик, но зато неплательщики мзды хотят бесплатное медицинское обслуживание и образование за счет бюджета....
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Ирина

28 минут назад
Как траванется кто-нибудь с этих рынков на смерть, так сразу всех прикроют и штрафами по 100 тысяч обложат. В этой стране только трупы могут помочь и проверки сразу и штрафы.
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Викинг

34 минуты назад
Горожанин, если бы травились, то не покупали бы.
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Горожанин

38 минут назад
Вот отравятся покупатели этой дряни у перекупщиц, поднимется скандал и тот-же Игорь Тиньков получит выговор или улетит с работы, а старушек этих потом и следов не найти а найдешь так плюнет в тебя и скажет что никогда ничего не продавала.
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Вопросик

сегодня, 13:30
Ужас!, нет не ужас ! мне жителей этих домов , что по соседству реально жаль , сральник да анархия кругом у них там !
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Гале

сегодня, 13:28
Липецк - ж...а мира. А у ж...ы нет лица. А уж считать площадь победы каким - то лицом - это полный бред. Даже у такого убогого села, как липецк есть центр. При чём тут идиотский во всех отношениях райончик площади победы? Грязь, базар, не более того.
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Ужас!

сегодня, 13:26
Такие рожи....против простых людей! Слуги народа, блин! Будьте вы прокляты!
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