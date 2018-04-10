«Мы отсюда никуда не уйдем, здесь торговать будем»

Липецкого депутата огородницы и перекупщицы просят построить торговые ряды.

Сегодня в 15-м микрорайоне состоялась выездная комиссия депутатов Липецкого горсовета во главе со спикером Игорем Тиньковым по вопросу нелегальной торговли. Точнее сами нелегальные торговки обратились к своему депутату с просьбой о легализации.

Что делать с торговлей в 15-м микрорайоне за одноименной остановкой решают уже несколько лет. Местных жителей всегда возмущал бардак, остающийся на месте стихийного рынка. Несколько лет назад были построены торговые павильоны, на улице стало чище, над головой уже легальных торговцев не капало и все были довольны. Сегодня же за свои права решили побороться пенсионерки.

- Мы просим, чтобы нам здесь место узаконили и прилавочек поставили, - говорят пенсионерки, торгующие продукцией со своих дачных участков. – А то столы принеси, продукты принеси… А если нам дадут место ближе к логу, или еще где, то мы туда не пойдем.

Не успела комиссия подойти к их импровизированным прилавкам из старых столов, как женщины зашушукались: «А Мамонов здесь? Мамонов приехал?». Все они знают начальника управления потребительского рынка администрации Липецка и непримиримого борца с нелегальной торговлей. Вот только Антон Мамонов на встречу не приехал, и ответ держал его заместитель Алексей Ларин.

- Нам нужен выход, - заявил депутат по округу Игорь Тиньков. – Торговля в этом месте сложилась исторически. Или надо бабушек отсюда убирать, и переводить их на колхозный рынок. Или же мы должны создать здесь для них цивилизованные условия торговли.

- В том виде, который существует сейчас, торговля здесь неприемлема, - категорично ответил Алексей Ларин.

И доводов он привел достаточно. Торговки мешают движению пешеходов. За счет самовольного и хаотичного размещения импровизированных прилавков нарушают правила благоустройства города. Пенсионерки не хотят оформлять санитарные книжки. Качество товара никакими документами не подтверждается…

Решение для таких «предпринимателей» есть – это торговые ряды, которые обустраивают сетевые магазины для фермеров и садоводов. К тому же в зависимости от сезона для них предоставляется от 10 до 20 % мест на официальных рынках. Но пенсионерки этими местами не пользуются. И невозможность решить проблему такими методами признает сам спикер: «Их не победить».

- Всем угодить не получится, - отметил после общения с пенсионерками Игорь Тиньков. – Но мы будем в первую очередь отстаивать интересы граждан, которые должны получать качественные продукты. Мы дадим поручение администрации еще раз проработать вопрос о торговле в этом месте, попросим сделать это как можно быстрее, так как наступает сезон летней торговли.



