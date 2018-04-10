Появилось видео аварии у «Ашана»: грузовик сносит столб, пешеход убегает

Видеорегистратор запечатлел, как шофер спас жизнь нерадивому пешеходу.

Один из читателей GOROD48 прислал видео, снятое видеорегистратором, на котором запечатлена вчерашняя авария напротив гипермаркета «Ашан».

На нем видно, что дорожное происшествие спровоцировал переход – по виду молодой человек, который решил перебежать дорогу на красный свет. Парень появился на дороге неожиданно и большой автомобиль был вынужден резко затормозить – в итоге его развернуло в сторону, и он снес столб и знак «Пешеходный переход».

Молодой человек тут же развернулся на половине дороги и побежал не к месту аварии, а дал стрекоча в противоположном направлении – в сторону гипермаркета и в итоге сумел скрыться.