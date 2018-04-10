Происшествия

31 минуту назад

Появилось видео аварии у «Ашана»: грузовик сносит столб, пешеход убегает

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#Авария #ДТП #
Появилось видео аварии у «Ашана»: грузовик сносит столб, пешеход убегает

Видеорегистратор запечатлел, как шофер спас жизнь нерадивому пешеходу.

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Один из читателей GOROD48 прислал видео, снятое видеорегистратором, на котором запечатлена вчерашняя авария напротив гипермаркета «Ашан».

На нем видно, что дорожное происшествие спровоцировал переход – по виду молодой человек, который решил перебежать дорогу на красный свет. Парень появился на дороге неожиданно и большой автомобиль был вынужден резко затормозить – в итоге его развернуло в сторону, и он снес столб и знак «Пешеходный переход».

Молодой человек тут же развернулся на половине дороги и побежал не  к месту аварии, а дал стрекоча в противоположном направлении – в сторону гипермаркета и в итоге сумел скрыться.

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#Авария #ДТП #

Комментарии (4)

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юла с москвы

4 минуты назад
этот бегун спровоцировал аварию-и слава богу так обошлось...надо бы найти этого бегуна и наказать
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водителю

8 минут назад
пешехода надо изловить и на кожанный жезл насодить
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Гидравлический Ампер

24 минуты назад
Таких торопыг нужно между колёс пропускать. А если бы в автобус? Водитель красавчик!!!
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этому пед.иле жизнь спасли,

26 минут назад
А цука убежала
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