В Липецке грузовик снес столб и знак «Пешеходный переход» (ФОТО)

Большую машину вынесло на тротуар.

Сегодня вечером ДТП произошло на Воронежском шоссе напротив гипермаркета «Ашан».

Грузовой автомобиль выехал аж на тротуар, где сбил столб и знак, означающий, что в этом месте действует пешеходный переход.







Любопытно, что грузовой автомобиль повредил конструкции расположенные… на противоположной полосе движения. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.