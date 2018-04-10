вчера, 23:15
В Липецке грузовик снес столб и знак «Пешеходный переход» (ФОТО)
Большую машину вынесло на тротуар.
Сегодня вечером ДТП произошло на Воронежском шоссе напротив гипермаркета «Ашан».
Грузовой автомобиль выехал аж на тротуар, где сбил столб и знак, означающий, что в этом месте действует пешеходный переход.
Любопытно, что грузовой автомобиль повредил конструкции расположенные… на противоположной полосе движения. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
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07.04.2018 14:41Спорт
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