Спорт

вчера, 23:15

В Липецке грузовик снес столб и знак «Пешеходный переход» (ФОТО)

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#Авария #ДТП
В Липецке грузовик снес столб и знак «Пешеходный переход» (ФОТО)

Большую машину вынесло на тротуар.

Сегодня вечером ДТП произошло на Воронежском шоссе напротив гипермаркета «Ашан».

Грузовой автомобиль выехал аж на тротуар, где сбил столб и знак, означающий, что в этом месте действует пешеходный переход.

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Любопытно, что грузовой автомобиль повредил конструкции расположенные… на противоположной полосе движения. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

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#Авария #ДТП

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Обж

21 минуту назад
Лётчик
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