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Зацепер-подросток погиб под Москвой‍

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Зацепер-подросток погиб под Москвой‍

СК начал проверку после гибели 13-летнего подростка

Школьник, катавшийся на крыше вагона электропоезда "Ласточка", погиб в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская, передает ТАСС.

"8 апреля, примерно в 19:40, москвич 2004 года рождения катался на крыше вагона скоростного электропоезда "Ласточка" сообщением Тверь - Москва. На 621-м км перегона станций Сходня - Химки малолетний не удержался и упал с подвижного состава. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
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