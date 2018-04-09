Сотрудники Росгвардии задержали преступника

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области по горячим следам задержали злоумышленника, совершившего кражу.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в г. Грязи Липецкой области, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки на одном из охраняемых объектов местного рынка – магазина «Московская ярмарка».



Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили обстоятельства произошедшего у охранника рынка, установив, что два неизвестных молодых человека разбили стекла в нескольких магазинах, после чего в одном из магазинов совершили хищение денежных средств из кассы, но увидев охранника, осуществлявшего осмотр территории, скрылись.



Сотрудники уточнив приметы злоумышленников приняли меры к их задержанию. По горячим следам был обнаружен мужчина, подходивший под описание лица, совершившего деяние. Мужчина, при виде патрульного

автомобиля, попытался скрыться, но был задержан. При нем имелись похищенные денежные средства.

Задержанный был передан следственно-оперативной территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.



По данному факту возбуждено уголовное дело.

