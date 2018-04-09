Происшествия

57 минут назад

В Липецкой области жители дома устроили самосуд над соседом

7 1990
#самосуд #избиение
2
В Липецкой области жители дома устроили самосуд над соседом

Жильцы дома в селе Хлевное посчитали соседа виновником пожара

Как сообщает хлевенская газета "Донские вести", на Пасху в райцентре загорелась квартира в двухэтажном доме.

"Жильцы изрядно поволновались, пока два пожарных расчёта тушили загоревшуюся на первом этаже квартиру. Пожарным удалось быстро справиться с огнём и тем самым спасти другие квартиры. К счастью, никто не пострадал. Точные причины пожара пока устанавливаются, но жильцы многоквартирного дома уже вынесли свой вердикт. По их версии виной пожара — хозяин загоревшейся квартиры, который злоупотребляет спиртным. Бедолага чудом остался жив, но вот тумаков разгневанных и напуганных соседей ему избежать не удалось", сообщает издание. 

Фото: obyektiv.press
7 1990
#самосуд #избиение
2

Комментарии (7)

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Мюллер

13 минут назад
Конечно правильно и в сарай его выселить после такого.
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надюха

29 минут назад
за что же они его так, может быть он и вовсе не виноват, это прям как про Скрипалей
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бумеранг

37 минут назад
обратный эффект
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дама трефи

38 минут назад
нашли виновного, в такой день и так избивать, кара придёт к ним всем , пусть ждут
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Ы

40 минут назад
Убить его надо было
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Интересно

40 минут назад
Очень уж мы любим алкашей, сочувствуем им всей душой. " Бедолага чудом остался жив".
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правильно j

44 минуты назад
сделали,скотину только так учить
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