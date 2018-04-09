Происшествия
57 минут назад
В Липецкой области жители дома устроили самосуд над соседом
Жильцы дома в селе Хлевное посчитали соседа виновником пожара
Как сообщает хлевенская газета "Донские вести", на Пасху в райцентре загорелась квартира в двухэтажном доме.
"Жильцы изрядно поволновались, пока два пожарных расчёта тушили загоревшуюся на первом этаже квартиру. Пожарным удалось быстро справиться с огнём и тем самым спасти другие квартиры. К счастью, никто не пострадал. Точные причины пожара пока устанавливаются, но жильцы многоквартирного дома уже вынесли свой вердикт. По их версии виной пожара — хозяин загоревшейся квартиры, который злоупотребляет спиртным. Бедолага чудом остался жив, но вот тумаков разгневанных и напуганных соседей ему избежать не удалось", сообщает издание.
Фото: obyektiv.press
"Жильцы изрядно поволновались, пока два пожарных расчёта тушили загоревшуюся на первом этаже квартиру. Пожарным удалось быстро справиться с огнём и тем самым спасти другие квартиры. К счастью, никто не пострадал. Точные причины пожара пока устанавливаются, но жильцы многоквартирного дома уже вынесли свой вердикт. По их версии виной пожара — хозяин загоревшейся квартиры, который злоупотребляет спиртным. Бедолага чудом остался жив, но вот тумаков разгневанных и напуганных соседей ему избежать не удалось", сообщает издание.
Фото: obyektiv.press
Мюллер
надюха
бумеранг
дама трефи
Ы
Интересно
правильно j