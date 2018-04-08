Происшествия
сегодня, 09:12
В Липецкой области столкнулись две легковушки
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В аварии есть пострадавший
Накануне, в 22:50 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автотрассе Усмань-Добринка в районе села Грачёвка, Усманского района, Липецкой области. Произошло столкновение легкового автомобиля «Приора» и легкового автомобиля «ВАЗ 2109».
К месту происшествия выехали: 1 отделение ОПСП №18.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший.
К месту происшествия выехали: 1 отделение ОПСП №18.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший.
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