Происшествия

сегодня, 09:12

В Липецкой области столкнулись две легковушки

692
#дтп
В Липецкой области столкнулись две легковушки

В аварии есть пострадавший

Накануне, в 22:50 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автотрассе Усмань-Добринка в районе села Грачёвка, Усманского района, Липецкой области. Произошло столкновение легкового автомобиля «Приора» и легкового автомобиля «ВАЗ 2109».

К месту происшествия выехали: 1 отделение ОПСП №18.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавший.
692
#дтп

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