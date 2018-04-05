Становая Ряса разливается по улицам Ратчино

10 улиц села подтоплены водой.

Быстрая и стремительная атака весны на задержавшуюся зиму продолжается. Еще в минувшие выходные снег лепил хлопьями с кулак, так что белого света не было видно, и ночью столбик термометра опускался к 10 градусам ниже нуля, а уже к четвергу – плюс 10, и от вчерашних сугробов прямо на глазах остаются одни воспоминания. Но главное, резко очнулись от зимней спячки реки, и словно наверстывая упущенное, стремительно освобождаются ото льда, и словно вырвавшись из плена, хлынули на улицы селений Липецкой области. Вода заливает дороги, мосты, выходит на улицы. Так, например, вчера в селе Ратчино в Добровского района затопило мост через Становую Рясу, и уже сегодня 10 улиц отрезаны от «внешнего мира».

Ратчино обулось в резиновые лабутены



На улицах Ратчино сегодня солнечно, сельский храм отливает золотом, и если встречаешь местного жителя, то на нем обязательно резиновые сапоги. Причем не редко – болотные! Новость номер один сегодняшнего дня – начавшийся паводок. Становая Ряса вышла из берегов и устремилась на улицы Ратчино, быстро затопив местную переправу, отрезав от центра села улицы Орджоникидзе, Пукшкина, Горького, Свердлова, Белинского. Всего десять улиц, на которых проживают порядка 70 человек.

По улице Садовой, там, где еще вчера ездили машины, плавают утки и гуси, одиноко стоит «по уши» в воде тракторишко.





Но с подтопленными улицами связь не потеряна. Над мостом всего 37 сантиметров воды, тракторы и машины повыше проезжают, и люди в болотных «лабутенах» спокойно ходят. Нет сюда хода только легковушкам.

А вот самая сложная улица – Октябрьская. Она полностью отрезана от мира. Сюда ни трактор, ни грузовик не проедет. Только лодка. Их в селе 4, и если потребуется экстренная помощь, или продукты, лекарства, лодками все необходимое доставят.

К паводку в Ратчино готовились заранее. Жителям села раздавались памятки, в местном ДК организовали штаб временного размещения. Впрочем, в то, что временным убежищем придется кому-то воспользоваться в селе мало кто верит.





- Я вам точно говорю – вода прибудет еще сантиметром на десять и все! – говорит встреченный журналистами дедушка в резиновых сапогах и лыжной палкой в руках. И верить ему можно, дедуля, Иван Кузьмич Гуров, за свой 81 год, многое повидал, и помнит все ратчинские паводки.

- Да разве сейчас половодье! Смех один! Воды по щиколотку и уже все «караул» кричат. Вот в 1963 году что творилось! Все село было буквально затоплено! Под крыши!





– Да-а-а! – подтверждает другой сельский дедушка, дядя Миша Хрупов. Он с женой - бабушкой Анной и соседкой Надеждой Кожевниковой «чапает» в резиновых сапогах из магазина.

– Тогда, в 63-м-то, льдом и водой дом снесло! Вот горе-то было! Залило все дома, а в них еще печки были, газа-то не было. Печки глиной сложены, их все посмыло. Горе было. Трудов сколько ушло, чтобы все это восстановить после такого бедствия. А сейчас – тьфу. Вон, в сапогах резиновых ходим едва намочив.

Куличи к Пасхе – по воде

У образовавшейся протоки, что затопила мост, две дамы красуются в болотных сапогах. Оказалось – социальные работницы. Идут навестить подопечных. А подопечным в чистый четверг – куличи несут.





- А как же! Половодье, не половодье – а Пасха на носу. Бабушки просят куличики. Вот пятерым сейчас отнесем. А потом попросят сходить в церковь освятить – понесем, а куда деваться, - говорит соцработница Ольга Солосина.

Тут же и почтальон. Надо ли говорить, во что обута почтальон Антонина? Правильно, в болотные лабутены! И с толстой сумкой на ремне.

- Всех пенсиями порадовали? – спрашиваем.

- Кому положено – всех! А кому надо и прессу доставить.

Другими словами – жизнь в селе не замерла.





«И плавсредства чтоб индивидуальные!»

- Сказать, что жалоб нет нельзя, - рассказывает глава села Олег Кожевников. - Местные ко всему привычны, а вот приезжие, городские, купившие себе здесь дома, те непривычны к временным неудобствам. Или, вот, есть у нас в селе представители одной политической партии. Пишут жалобы по любому поводу и требования выдвигают. Вот, по случаю паводка потребовали им на улице дополнительную лампочку на столб и… индивидуальные плавсредства! Если с лампочкой еще куда ни шло, справедливо, то по катеру им, увы, мы предоставить ну никак не можем!

По словам главы, если вдруг, какие неудобства, кому вода зайдет в дом – готов центр временного размещения. В любой момент можно переселиться в него. Так и по закону положено. Местный фермер даже готов обеспечить всем приготовление еды. Но, говорит глава, по опыту известно – до этого не доходит. Однако, как власть, администрация должна быть готова к любому исходу.





Пока разъяснял обстановку глава села журналистам, подъехал и глава Добровского района Сергей Грибанов. Он только что побывал в Преображеновке, которая, еще вчера готовилась к паводку , а сегодня уже отрезана от большой земли . Проинспектировал положение дел в Ратчино, побывал у затопленного моста, спросил у Олега Кожевникова, что нужно, чем помочь.





- Да вроде бы все есть, все готово даже к еще большей воде, а вот помощь нужна вот в чем: людей, соцработников, надо бы как то поощрить, - говорит Олег Кожевников. - Они сегодня героически несут на своих плечах всю заботу о подопечных, отрезанных от «большой земли» хоть и не большой, но водой, переобувшись из удобной обуви в резиновые болотные сапоги.











