Преображеновка: вода прибывает по 10 сантиметров в час

Сегодня-завтра село окажется отрезано от «большой земли».

Весна в Липецкой области началась резко. Еще вчера выли вьюги затянувшейся зимы, а уже сегодня в регион пришла большая вода. Всего лишь через несколько дней после начала таяния снегов подтопило дороги и уже заливает некоторые селения.

Традиционно, каждую весну уходит под воду переправа и в признававшемся несколько лет подряд лучшем селе России – Преображеновке Добровского района.

По сводкам МЧС еще вчера до моста от поверхности воды реки Воронеж было 45 сантиметров, а уже сегодня вода дошла до нижней плиты переправы. На мосту сразу две группы молодых людей с рулетками, меряют и высчитывают – когда переправа скроется под водой и Преображеновка на пару недель а то больше станет островом.





- Вчера вечером мерил, сегодня утром мерил, и по сравнению со вчерашним замером – плюс 30 сантиметров, - говорит житель Приображеновки с рулеткой. - А уже спустя час – плюс еще 10 сантиметров.













До конца верхнего бетонного ограждения еще с полметра, но если вода прибывает с такой скоростью, то уже завтра мост будет затоплен, и жизнь в Преображеновке начнется островная, как где-нибудь на Сахалине или в Великобритании. Может поэтому у некоторых жителей села сформировалось островное мышление.





- Ой, а мне нравится, когда нас вода отрезает от «большой земли», - говорит продавец Преображеновского магазина Наталья. - В селе ни одного «залетного», все свои…

Это, видимо, Наталья, намекает на приехавшую в селе любопытничающую прессу - залетных щелкопёров.

- Да у вас и так тут никого чужих, сюда ехали ни одной машины, ни навстречу, ни попутно…

- Так это и хорошо! Мы ж сюда все в Преображеновку из-за этого и перебрались, кто откуда, - смеется Наталья.

Действительно, лучшее село России – заповедник и место жительства множества липецких чиновников. Если у них тут нет особняка, то дачка, или охотничий домик - наверняка.

Наталья и Ольга, продавщицы местного магазина говорят, что ничего особенного в том, что каждую весну их отрезает половодье, нет. В магазин завозятся продукты впрок. Но даже если в чем-то возникает необходимость, они решают эту проблему.





- Пожарные, если что, помогают нам переправлять через воду и молоко, и хлеб. Проблем нет никаких вообще, - говорит Наталья.

Глава села Анатолий Попов занят текучкой. Подготовка к половодью отработана до автоматизма, он на эту тему даже времени терять не хочет.

- Да каждый год одно и то же! Мы всегда готовы к паводку! В аптеку завезли все лекарства, в магазин продукты. Если что понадобится – доставим! Кстати, надеюсь, что это последний год, когда вода затапливает мост. Говорят, новый построят. Вот вы там, пресса, в Липецке к начальству поближе, поинтересуйтесь, правда или нет, и когда нам мост построят, а то наш муниципалитет к этому не имеет отношения, нам и не докладывают.

Прямо из кабинета Попова по телефону интересуемся в Управлении дорог и транспорта Липецкой области – когда мост преображеновцам новый построят. В Управлении отвечают – в этом году готовится проектная документация, а в следующем уже построят.

Так, что пройдет нынешняя весна, и, наверное, следующая, и Преображеновка перестанет быть островом каждые март-апрель.

Глава села Анатолий Попов порекомендовал пообщаться с пожарными, мол, у них в это время кипит работа по готовности к встрече паводка.

Благо пожарный пост прямо за зданием администрации села. Здесь стоит микроавтобус, в который буквально впряжена моторная лодка. А у лодки – и сам начальник поста.













Юрий Залитайло по-военному лаконичен и краток:

- Постоянно контролируем поступление воды. Сейчас она на уровне плиты моста. Три раза в сутки будем обеспечивать встречу рейсового автобуса – с 8 до 9 и с 12 до 15 и с 16 до 17. В это же время будем обеспечивать доставку продуктов и медикаментов для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта.

По словам Юрия Юрьевича, если возникает необходимость доставить какие-то продукты или лекарства, то их перевозят через переливной мост на пожарном автомобиле с высокими колесами, но если вода поднимается выше, то пользуются моторной лодкой. Местных жителей, приезжающих рейсовым автобусом, при случае большого подъема воды, если автобус не может преодолеть переправу, также перевозят в село моторкой. Одним словом, лучшее село страны – в полной готовности ко всему.