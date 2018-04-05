Общество

27 минут назад

Паводок отрезал село Преображеновка

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#паводок
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Паводок отрезал село Преображеновка

Вода залила мост через реку Воронеж.

Сегодня утром в результате подъема реки Воронеж подтопило низководный мост у села Преображеновка Добровского района. По состоянию на 09:10 уровень воды составил +10 см выше уровня моста.

Движение транспорта по участку дороги прекращено.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в связи с закрытием низководного моста сообщение с селом Преображеновка осуществляется по объездному пути протяженностью 60 км в повседневном режиме.

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#паводок
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