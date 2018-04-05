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Капитан задержанного властями Украины судна «Норд» госпитализирован
Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко госпитализировали.
Капитан задержанного украинскими пограничниками керченского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко переведен из СИЗО в больницу из-за резкого ухудшения здоровья. Об этом РИА-Новости сообщил адвокат экипажа судна Дмитрий Щербина.
Как сообщил Щербина, у его подзащитного есть проблемы со здоровьем. У капитана судна поднялось давление, и возникли боли в области сердца. Сейчас он находится в больнице Херсона. Сегодня, 5 апреля, суд рассмотрит дело об избрании капитану керченского корабля меры пресечения.
Ранее капитан рассказал, что экипаж судна склоняли к признанию украинского гражданства в обмен на свободу. В разговорах украинские пограничники намекали крымским морякам, что их отпустят, если они объявят себя гражданами Украины. Для этого якобы достаточно было родственникам задержанных привести украинские паспорта членов экипажа. Ссылаясь на украинский закон о временно оккупированных территориях, все корабельные документы сейнера "Норд" признаны на Украине недействительными. Вместе с тем, на корабле по-прежнему поднят российский флаг.
Сейнер "Норд" был задержан 25 марта в украинских территориальных водах Азовского моря. На его борту находилось 10 членов экипажа. Все они имели российские паспорта. Позже суд Украины наложил арест на российский сейнер.
Как сообщил Щербина, у его подзащитного есть проблемы со здоровьем. У капитана судна поднялось давление, и возникли боли в области сердца. Сейчас он находится в больнице Херсона. Сегодня, 5 апреля, суд рассмотрит дело об избрании капитану керченского корабля меры пресечения.
Ранее капитан рассказал, что экипаж судна склоняли к признанию украинского гражданства в обмен на свободу. В разговорах украинские пограничники намекали крымским морякам, что их отпустят, если они объявят себя гражданами Украины. Для этого якобы достаточно было родственникам задержанных привести украинские паспорта членов экипажа. Ссылаясь на украинский закон о временно оккупированных территориях, все корабельные документы сейнера "Норд" признаны на Украине недействительными. Вместе с тем, на корабле по-прежнему поднят российский флаг.
Сейнер "Норд" был задержан 25 марта в украинских территориальных водах Азовского моря. На его борту находилось 10 членов экипажа. Все они имели российские паспорта. Позже суд Украины наложил арест на российский сейнер.