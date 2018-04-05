Общество

31 минуту назад

Слив нечистот в липецкую реку может быть фейком

7 376
#нечистоты #нарушение #канализация
1
Слив нечистот в липецкую реку может быть фейком

ЛГЭК прокомментировал ролик на YouTube.

Руководство энергетической компании АО ЛГЭК прокомментировало ролик Ангуса Янга. В объектив автора попал слив нечистот из коммунальной машины в колодец. Описывая ролик на YouTube Ангус указал, что ситуация имела место в Липецке. В ЛГЭК считают, что запечатленное нарушение может быть фейком и не относиться к Липецку.


- Предоставлено видео ненадлежащего качества, невозможно понять, что это за населенный пункт и к какому региону принадлежит автомобиль, - указывают в энергетической компании. - Ранее наша компания сталкивалась с несанкционированным сливом жидких отходов из машин, принадлежащих частным лицам, в городскую систему канализации. Мы выявляем собственников машин, направляем документы в природоохранные органы. Штрафные санкции, из-за незначительной величины применяемые к нарушителям, не позволяют прекратить подобные происшествия. Внесение изменений в кодекс административных правонарушений и увеличение суммы штрафа сделает эту деятельность убыточной и позволит предотвратить подобные инциденты.
7 376
#нечистоты #нарушение #канализация
1

Комментарии (7)

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а

8 минут назад
почему слив, явно отсос идет полным ходом
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невозможно понять, что это за населенный пунк

13 минут назад
52.618940, 39.624909
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Гость

15 минут назад
Навоз заводят в пруды больше 2000 тонн не перегнивший А затем в реке Воронеж в низу по течению гельминты превышают показатели и все вид делают все нормольно
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Пипец

19 минут назад
В елецком постояно в чечушку течёт и когда насосы меняют сами туда же сливают
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Патриот России

19 минут назад
Канечно все говно сливают в реку.а куда ещё такое добро в огромном количестве жевать то
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гость

20 минут назад
Ниженка это
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Так то

21 минуту назад
Это Липецк,спуск от педа напротив Парус.
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