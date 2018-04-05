Слив нечистот в липецкую реку может быть фейком

ЛГЭК прокомментировал ролик на YouTube.

Руководство энергетической компании АО ЛГЭК прокомментировало ролик Ангуса Янга. В объектив автора попал слив нечистот из коммунальной машины в колодец. Описывая ролик на YouTube Ангус указал, что ситуация имела место в Липецке. В ЛГЭК считают, что запечатленное нарушение может быть фейком и не относиться к Липецку.





- Предоставлено видео ненадлежащего качества, невозможно понять, что это за населенный пункт и к какому региону принадлежит автомобиль, - указывают в энергетической компании. - Ранее наша компания сталкивалась с несанкционированным сливом жидких отходов из машин, принадлежащих частным лицам, в городскую систему канализации. Мы выявляем собственников машин, направляем документы в природоохранные органы. Штрафные санкции, из-за незначительной величины применяемые к нарушителям, не позволяют прекратить подобные происшествия. Внесение изменений в кодекс административных правонарушений и увеличение суммы штрафа сделает эту деятельность убыточной и позволит предотвратить подобные инциденты.