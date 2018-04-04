В Липецке готовят дамбы из мешков с песком

Паводковые воды могут затопить улицы в Каменном логу и в районе бывшего радиаторного завода.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сотрудниками управления Советским округом ведется постоянный мониторинг уровня воды в реке Липовка. Помимо этого, идет работа с населением по вопросам вывоза вещей, эвакуации в пункты временного размещения. Каждому домовладельцу выдана памятка со всеми необходимыми номерами телефонов экстренных служб.



Предпринимаются меры по "купированию" водных потоков с помощью создания искусственных дамб из мешков с песком. На улицы, вероятность подтопления которых наиболее велика, завезён песок, которым жители могут воспользоваться для сооружения преград приближающейся воде.

Наибольшая вероятность подтопления наблюдается по-прежнему по улицам Большие ключи, Каменный Лог, Калинина, Радиаторная, Скороходова.