сегодня, 08:34
В Липецке готовят дамбы из мешков с песком
Паводковые воды могут затопить улицы в Каменном логу и в районе бывшего радиаторного завода.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сотрудниками управления Советским округом ведется постоянный мониторинг уровня воды в реке Липовка. Помимо этого, идет работа с населением по вопросам вывоза вещей, эвакуации в пункты временного размещения. Каждому домовладельцу выдана памятка со всеми необходимыми номерами телефонов экстренных служб.
Предпринимаются меры по "купированию" водных потоков с помощью создания искусственных дамб из мешков с песком. На улицы, вероятность подтопления которых наиболее велика, завезён песок, которым жители могут воспользоваться для сооружения преград приближающейся воде.
Наибольшая вероятность подтопления наблюдается по-прежнему по улицам Большие ключи, Каменный Лог, Калинина, Радиаторная, Скороходова.
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