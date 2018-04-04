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сегодня, 08:34

В Липецке готовят дамбы из мешков с песком

13 1017
#паводок
В Липецке готовят дамбы из мешков с песком

Паводковые воды могут затопить улицы в Каменном логу и в районе бывшего радиаторного завода.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сотрудниками управления Советским округом ведется постоянный мониторинг уровня воды в реке Липовка. Помимо этого, идет работа с населением по вопросам вывоза вещей, эвакуации в пункты временного размещения. Каждому домовладельцу выдана памятка со всеми необходимыми номерами телефонов экстренных служб.

Предпринимаются меры по "купированию" водных потоков с помощью создания искусственных дамб из мешков с песком. На улицы, вероятность подтопления которых наиболее велика, завезён песок, которым жители могут воспользоваться для сооружения преград приближающейся воде.

Наибольшая вероятность подтопления наблюдается по-прежнему по улицам Большие ключи, Каменный Лог, Калинина, Радиаторная, Скороходова.

13 1017
#паводок

Комментарии (13)

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гостья

46 секунд назад
Вывод, я по тротуарам, школам и детским площадкам не хожу с собачкой)))) а вот по дороге приходится ходить каждое утро, потому что тротуары заставлены машинами
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гостья

2 минуты назад
Марс, кто-то собак любит, кто-то машины, кому-то собаки мешают, а кому-то машины всё заставили...а кто-то просто берет и считает, что может бутылки, остатки еды выкидывать из окна...а кто-то считает правильным кидать бумажки/фантики...а кто-то считает правильным после шашлыком свинячить прямо на месте, лес же все стерпит...у каждого свой выбор) вот сейчас скажут убрать машины с газонов, вой будет ого-го, хотя мне вот чужая машина по фигу, она мне пользы не несет, а только портит газон и мешает спокойно ходить по тротуарам, мешает моим детям поиграть в футбол, а собачки всем помешали) так давайте наведем красоту в городе и уберем свои машинки на стоянки и гаражи, сделаем красивые газоны, места для выгула собак и будет всем хорошо))))
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skrip

3 минуты назад
К стати мешки возвращать ни в коим разе нельзя .Песок это же деньги.Поди купи,да привези.Да исобачку прикопать .
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Вывод

8 минут назад
Гостья - собачница... Добро пожаловать на субботник, говно убирать!
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гостья

12 минут назад
Марс, такое ощущение, что пишут одни и теже люди и даже не в тему статьи, да у нас не только собаководов развелось.....
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Марс

21 минуту назад
Собаководов развелось в последнее время судя по этой весне... и каждый свою собаку считает особенной... совести у хозяев ровно столько сколько мозгов у этих мелких говно-собак!!!
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гостья

35 минут назад
Нотя, только после того, как все уберут машины с газонов, тротуаров и детских площадок))))) а также уберут все окурки, бутылки, фантики, бумажки))))
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гость

43 минуты назад
Это Вы сучары должны сыпать песок
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Нотя

56 минут назад
Зоолог, полностью с вами согласна. Засрано все. Пусть выходят и убирают сабаководы хреновы
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гостья

57 минут назад
Зоолог, весеннее обострение что ли? под каждой статьей с призывами? люди засрали весь город, а летом засрут все леса... за собой убери сначала чистоплотный
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