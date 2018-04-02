Общество

сегодня, 10:09

Экологию и искусство объединили на набережной Липецка

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#фестиваль #экология
Экологию и искусство объединили на набережной Липецка

В городе работает тематический фестиваль.

В Липецке проходит метамодернфест «Береги Берега» – эколого-просветительское культурное мероприятие. Мероприятие проходит в здании кафе и галереи, расположенном на набережной реки Воронеж, сообщает департамент культуры администрации Липецка. В рамках фестиваля состоится волонтёрская акция по уборке мусора на городской набережной (в субботу 7 апреля в 14.00).

 В течение восьми дней с 31 марта по 7 апреля открыта выставка объектов современного искусства: от документальной фотографии до мультимедийных инсталяций и перформанса. Пройдут показы экологического кино и его обсуждения, а также лекции и дискуссии, концертные выступления и диждей-сеты. На фестивале обустроено чайное пространство, где своё гун-фу покажут чайные мастера Липецка. Организаторы надеются, что фестиваль «Береги Берега» соберёт вместе творческих и активных людей и станет возможностью не только обсудить наши общие проблемы, но и найти конструктивные пути для их разрешения.

Фестиваль организован арт-группой «Касатка», ранее трижды проводившей в Липецкой области оупен-эйр фестиваль «Экобит». Проект является полностью некоммерческим и волонтёрским.
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#фестиваль #экология

Комментарии (5)

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козьма

7 минут назад
Очередная чушь
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Вредитель

54 минуты назад
В соседней статье поп и * с мордой бульдога грустные какие-то, наверное хавчик отдавать жаба душит.
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,,ауели совсем

58 минут назад
Дважды прочел, понял только, что в районе набережной будет какая-то мутная тусня, но лучше туда не соваться, а то мусора заметут.
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Сергей 13

сегодня, 10:22
Если бульдога и носорога объединить,результат будет тот же,как свинячили там местные дегенераты,так и будут,исправить это можно,но никому не нужно."Метамодернфест,оупен-эйр,-Вы где таких словей нахватались,по русски никак?И,кстати,почему то в подобных словах Вы делаете меньше ошибок,хотя у Вас в слове "душ" их три.
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Всё понятно!

сегодня, 10:20
метамодернфест мультимедийных инсталяций и перформанса. гун-фу оупен-эйр фестиваль «Экобит»
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