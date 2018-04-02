Экологию и искусство объединили на набережной Липецка

В городе работает тематический фестиваль.

В Липецке проходит метамодернфест «Береги Берега» – эколого-просветительское культурное мероприятие. Мероприятие проходит в здании кафе и галереи, расположенном на набережной реки Воронеж, сообщает департамент культуры администрации Липецка. В рамках фестиваля состоится волонтёрская акция по уборке мусора на городской набережной (в субботу 7 апреля в 14.00).



В течение восьми дней с 31 марта по 7 апреля открыта выставка объектов современного искусства: от документальной фотографии до мультимедийных инсталяций и перформанса. Пройдут показы экологического кино и его обсуждения, а также лекции и дискуссии, концертные выступления и диждей-сеты. На фестивале обустроено чайное пространство, где своё гун-фу покажут чайные мастера Липецка. Организаторы надеются, что фестиваль «Береги Берега» соберёт вместе творческих и активных людей и станет возможностью не только обсудить наши общие проблемы, но и найти конструктивные пути для их разрешения.



Фестиваль организован арт-группой «Касатка», ранее трижды проводившей в Липецкой области оупен-эйр фестиваль «Экобит». Проект является полностью некоммерческим и волонтёрским.