Петровский мост превратили в решето

Работники ООО «Уваровская ПМК-22» ударными темпами снимают с него «дорожную рубашку» со скрепами трамвайных рельсов.

Ровно неделю тому назад было остановлено движение по первой очереди Петровского моста, построенного в Липецке через реку Воронеж в 1958 году. Сегодня проинспектировать ремонтные работы на объект приехал в сопровождении заказчика, руководителя МКУ "Управление строительства Липецка" Сергея Косинова, глава Липецка Сергей Иванов.Контролеры были довольны увиденным: демонтажные работы на мосту идут ударными темпами. Посредине конструкции уже разобрано ее основание и образовавшиеся провалы строители перекрыли досками, но через дыры старых плит перекрытий, которые нужно будет заменить, видны грязные воды реки.По словам заместителя директора ПМК-22 Андрея Мамаева, его подчиненные уже разобрали 90% трамвайных путей, ранее закатанных в асфальт, сняли с моста 95% старого покрытия - порядка 600 кубометров асфальтобетона.- Трамвайные рельсы нарушили конструктивные особенности моста - он стал чрезмерно жесткой конструкцией, что послужило его быстрому разрушению, - сказал Андрей Мамаев главе Липецка.Как уже сообщал GOROD48 ранее, мост нуждался в немедленном ремонте. Его осмотр даже невооруженным взглядом, без средств техконтроля, показал, что опоры сооружения находились в аварийном состоянии: некоторые металлические детали уже корродировали или прогнулись. Но можно ли было ожидать чего-то иного, если серьезно мостом в Липецке с момента его ввода в эксплуатацию никто не занимался (позже, в 1975 году, было произведено расширение проезжей части моста за счет выноса пешеходных тротуаров на консоли, в 1993-м на нем переложили трамвайные пути)? В последний раз значимые работы проводились на нем в 2006 году: с подходов к мосту демонтировали часть трамвайных путей. И все.- У меня сложилось впечатление, что за мостом вообще никто не следил, - сказал месяцем ранее корреспонденту GOROD48 замдиректора «Уваровской ПМК-22» Андрей Мамаев.Глава Липецка заявил корреспондентам изданий, приехавшим на объект, что несмотря на то, что движение по мосту было закрыто на пять дней позже ранее заявленного срока, работы на нем идут точно по графику. Зрелище разбираемого на глазах горожан, пользующихся новой его очередью, настолько увлекательно, что на параллельном демонтируемом путепроводе уже случилось несколько мелких ДТП. Последнее было сегодня утром: засмотревшись на рабочих, девушка не справилась с управлением и ткнулась в корму ехавшего впереди ее машины автомобиля.Подрядчик намерен раскрывать мост по частям. Предполагается, что в три-четыре захода с него снимут старые перекрытия и заменят новыми. Уже в апреле мост начнут заливать бетоном. Правда, строители из Подмосковья не уверены, что не найдут в ходе демонтажа скрытые пока от глаз дефекты. Следовательно, на их устранение потребуется дополнительное время. Управятся ли строители с ремонтом моста в срок - к концу декабря - покажет время.- Мы дважды были на мосту на этой неделе ночью - работы тут не прекращаются круглосуточно, - сказал глава Липецка, комментируя вопрос о сроках сдачи объекта в эксплуатацию.