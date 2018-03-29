Происшествия

сегодня, 08:20

23-летняя липчанка попалась на мошенничестве в социальной сети

8 1597
#мошенничество
23-летняя липчанка попалась на мошенничестве в социальной сети

Девушка обманула молодую пару.

Месяц назад в полицию обратился житель Липецка, заявивший, что его с женой обманула  23-летняя липчанка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что обвиняемая, зарегистрировавшись в социальной сети, разместила на своей странице объявление о сдаче квартиры, расположенной в Левобережном районе Липецка, нанимателем которой она в этот момент являлась. Перед тем, как съехать с квартиры, девушка решила заработать, и разместила объявление.

На него откликнулась молодая пара. Супруги перевели девушке 5000 рублей в виде задатка и согласились подождать пока «хозяйка» квартиры заберет свои вещи. Однако спустя несколько дней липчанка перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что супруги стали жертвами мошенницы.

В настоящее время, уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», направлено в суд.


8 1597
#мошенничество

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

помощник проректора

45 минут назад
Странно. Этот бизнес-план нам столичный инструктор на форуме Область будущего рассказывал...
ответить

Липчанину от липчанина

53 минуты назад
Что за словесный понос?! Где бы я не проводил своё свободное время: в интернете или телевизором...я всегда в трезвом рассудке и не ведусь на всякую чушь.
ответить

гостья

57 минут назад
А махинаторшу нашли? Из статьи не понятно.
ответить

липчанину

сегодня, 09:04
ты что здесь делаешь, иди купи липецкую брехаловку, с фото вашего ,,папы,, олега и читай или включи зомбоящик ,там наверное сейчас идут передачи для даунов -пусть говорят и давай поженимся-, а может рассказывают, как плохо в сирии и украине-тунеядец
ответить

кокс

сегодня, 08:59
23 года посадить или помиловать ?
ответить

медведь

сегодня, 08:52
отработанный шлак. теперь остальная жизнь.зона-малина зона-малина. это не исправляется
ответить

цирк

сегодня, 08:36
скорее всего, эта мымра научилась этому ремеслу у избирательной комиссии, ведь именно таких махровых ЧЛЕНОВ приглашают считать голоса-147 процентов
ответить

Липчанин

сегодня, 08:35
У молодёжи полная отрафия мозгов с этим интернетом!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке топором изрубили белый «бумер»
#вандализм
14
В Липецке топором изрубили белый «бумер»

52 минуты назад

Происшествия
Правоохранительные органы проверят владельцев терминалов установленных на остановках Липецка
#коммунальные платежи
2
Правоохранительные органы проверят владельцев терминалов установленных на остановках Липецка

53 минуты назад

Происшествия
Магазинный вор стащил четыре куртки
#кража
3
Магазинный вор стащил четыре куртки

сегодня, 08:57

Происшествия
Водитель «Форд Транзит» сбил 7-летнюю девочку
#авария #ДТП
1
Водитель «Форд Транзит» сбил 7-летнюю девочку

сегодня, 08:53

Происшествия
В Липецкой области пропал 34-летний мужчина
#пропавший без вести #Юрий Боб
13
В Липецкой области пропал 34-летний мужчина

вчера, 08:49

Происшествия
В столкновении «Рено» и «Ларгуса» пострадал 22-летний парень
#авария #ДТП
7
В столкновении «Рено» и «Ларгуса» пострадал 22-летний парень

вчера, 08:37

Происшествия