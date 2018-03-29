23-летняя липчанка попалась на мошенничестве в социальной сети

Девушка обманула молодую пару.

Месяц назад в полицию обратился житель Липецка, заявивший, что его с женой обманула 23-летняя липчанка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что обвиняемая, зарегистрировавшись в социальной сети, разместила на своей странице объявление о сдаче квартиры, расположенной в Левобережном районе Липецка, нанимателем которой она в этот момент являлась. Перед тем, как съехать с квартиры, девушка решила заработать, и разместила объявление.

На него откликнулась молодая пара. Супруги перевели девушке 5000 рублей в виде задатка и согласились подождать пока «хозяйка» квартиры заберет свои вещи. Однако спустя несколько дней липчанка перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что супруги стали жертвами мошенницы.

В настоящее время, уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», направлено в суд.