сегодня, 08:20
23-летняя липчанка попалась на мошенничестве в социальной сети
Девушка обманула молодую пару.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что обвиняемая, зарегистрировавшись в социальной сети, разместила на своей странице объявление о сдаче квартиры, расположенной в Левобережном районе Липецка, нанимателем которой она в этот момент являлась. Перед тем, как съехать с квартиры, девушка решила заработать, и разместила объявление.
На него откликнулась молодая пара. Супруги перевели девушке 5000 рублей в виде задатка и согласились подождать пока «хозяйка» квартиры заберет свои вещи. Однако спустя несколько дней липчанка перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что супруги стали жертвами мошенницы.
В настоящее время, уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», направлено в суд.
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