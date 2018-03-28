Директоров школ оштрафовали за нарушения в госзакупках

Дела рассматривали антимонопольщики.

В УФАС Липецкой области рассмотрели материалы двух административных расследований в отношении директоров школ №23 Ельца и школе поселка Лески Краснинского района. Женщин привлекли к ответственности за нарушения в сфере государственных закупок.



Как указано в материалах УФАС, проверка в школе №23 Ельца касалась исполнения контракта на 1 970 007 рублей по замене окон. Подрядчик на работы был найден, с ним заключили контракт, но предприятие ненадлежащим образом исполнило договор. Школа решила в одностороннем порядке расторгнуть контракт. Это решение был принято 31 августа, но документ поступил на онлайн-площадку торгов только в первой декаде сентября. Это сочли нарушением ч.12 ст.95 Закона о контрактной системе. Кроме того, в работе заказчика нашли нарушение ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе, так как документы не были размещены на площадке в законные сроки.



Ситуация с нарушениям законов в школе поселка Лески касается тендера на ремонт спортивного зала учреждения образования. Здесь также, как и в Ельце, подрядчик не полностью выполнил поставленные перед ним задачи. Школа приняла решение об одностороннем расторжении контракта, но допустило аналогичные технические ошибки с документацией и ее размещением в сети. В работе заказчика нашли нарушения чч.12,13 ст. 95 Закона о контрактной системе.



УФАС признало директоров школ виновными в нарушении норм Закона о контрактной системе. Каждой выписан штраф по 15 000 рублей.