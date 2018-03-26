Общество

сегодня, 17:26

Подъезды дома отремонтировали после жалобы

2 434
#жалоба #госжилинспекция
1
Подъезды дома отремонтировали после жалобы

Жильцы дома № 91 по ул. Гагарина обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта подъездов дома.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.

В результате проведенной проверки установлено, что нарушены окрасочный и побелочные слои подъездов.

По результатам проверки управляющей компании ООО «УК Комфорт Л» было выдано предписание о проведении ремонта подъездов.

При проведении проверки исполнения предписания установлено, что ООО «УК Комфорт Л» вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме. Произведен ремонт подъездов, сообщает Госжилинспекция Липецкой области.
img-big-0
img-small-0
2 434
#жалоба #госжилинспекция
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

жкх

22 минуты назад
Куся, шалман ещё тот дружбы 32)))))первое впечатление о нем- большая куча дерьма в подьезде прям на входе перед ступеньками в холл
ответить

Куся

сегодня, 17:59
запишите еще один адрес -Дружбы-32 общежитие
ответить

Еще в рубрике

#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
В Липецке задержали рекордное количество стихийных торговцев, многие продавали пасхальные товары

10 минут назад

Общество
В магазинах Липецкой области все чаще продают просроченное детское питание
В магазинах Липецкой области все чаще продают просроченное детское питание

22 минуты назад

Общество
На ремонт липецких дорог уходит 40 тонн литого асфальта в сутки
#дороги #ремонт
4
На ремонт липецких дорог уходит 40 тонн литого асфальта в сутки

сегодня, 17:34

Общество
Размер потребительского кредита в Липецкой области вырос почти на 23%
#кредит
3
Размер потребительского кредита в Липецкой области вырос почти на 23%

сегодня, 17:02

Общество
Гидротехническое сооружение водохранилища в Воловском районе отремонтируют
#водохранилище
1
Гидротехническое сооружение водохранилища в Воловском районе отремонтируют

сегодня, 16:53

Общество
В Липецке сегодня сдавали ЕГЭ 32 человека
#ЕГЭ #образование
В Липецке сегодня сдавали ЕГЭ 32 человека

сегодня, 16:46

Общество