сегодня, 17:26
Подъезды дома отремонтировали после жалобы
Жильцы дома № 91 по ул. Гагарина обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта подъездов дома.
В результате проведенной проверки установлено, что нарушены окрасочный и побелочные слои подъездов.
По результатам проверки управляющей компании ООО «УК Комфорт Л» было выдано предписание о проведении ремонта подъездов.
При проведении проверки исполнения предписания установлено, что ООО «УК Комфорт Л» вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме. Произведен ремонт подъездов, сообщает Госжилинспекция Липецкой области.
жкх
Куся