Подъезды дома отремонтировали после жалобы

Жильцы дома № 91 по ул. Гагарина обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта подъездов дома.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.



В результате проведенной проверки установлено, что нарушены окрасочный и побелочные слои подъездов.



По результатам проверки управляющей компании ООО «УК Комфорт Л» было выдано предписание о проведении ремонта подъездов.



При проведении проверки исполнения предписания установлено, что ООО «УК Комфорт Л» вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме. Произведен ремонт подъездов, сообщает Госжилинспекция Липецкой области.