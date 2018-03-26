Липчане завоевали награды на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» с международным участием проходил в Москве с 19 по 23 марта. Форум посвящен 165-летию со дня рождения выдающегося русского инженера, изобретателя, ученого Владимира Григорьевича Шухова.

Как сообщает департамент науки и образования Липецкой области, около тысячи молодых талантов, представители 120 городов, 100 сел – победители региональных, городских и сельских научных соревнований, организованных на территории девяти временных поясов, собрались на главный Национальный форум и инновационную площадку научной молодежи страны.

Делегацию Липецкой области на форуме научной молодежи в этом году представляли 28 учащихся из разных образовательных организаций нашего региона: детский технопарк «Кванториум», МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка, МБОУ СОШ села Талица Елецкого района Липецкой области, МБОУ гимназия №12 «Гармония», МБОУ СОШ №1 с. Измалково, ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области», ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», МАОУ СОШ №29 «Университетская», МБОУ «Гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой», МАОУ СШ 59 «Перспектива», МАОУ «Лицей 44» г.Липецка, НОУ «Православная гимназия им. прп. Авросия Оптинского» г.Липецка.

Делегация Липецкой области, сформированная Координационным центром программы «Шаг в будущее» по Липецкой области на базе ФГБОУ ВПО «ЛГТУ», выступила достойно и завоевала множество наград.

На стендах главной инновационной выставки лучших инновационных проектов, организованной в выставочном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана, итоги своей исследовательской деятельности представили три представителя делегации из Липецких школ. Молодые исследователи представляли результаты своей научной деятельности в форме докладов и макетных образцов на секциях: «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и современный мир», «Математика и информационные технологии», «Социально-гуманитарные науки в современном обществе» и получили награды за свой труд. Дипломами Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» I степени награждены шесть участников, II степени – шесть участников, III степени – семь молодых исследователей Липецкой области. Двое учащихся получили дипломы в номинации «Абсолютное первенство среди юных участников форума» и заняли второе и третье место.

Кроме дипломов на форуме вручались почетные награды – это различные знаки отличия. Так, двое учеников Липецкой области стали обладателями нагрудного знака «Школьник-исследователь».

Самой значимой наградой форума для участников является большая научная медаль. Она вручается за лучшую работу в каждой секции. В этом году ученица детского технопарка «Кванториум» и школы №70 была удостоена этой высокой награды, а её работа «Исследование влияния микроудобрений на прорастание семян культурных растений» была признана лучшей в области естественных наук.