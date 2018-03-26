Происшествия

сегодня, 12:34

Липчанин задолжал 800 тысяч рублей своему сыну-подростку

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#алименты
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Липчанин задолжал 800 тысяч рублей своему сыну-подростку

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение  по уголовному делу, возбужденному в отношении 42-летнего жителя областного центра злостно уклоняющегося от  воспитания и содержания своего несовершеннолетнего сына.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, обвиняемый неоднократно судим, злоупотребляет алкоголем, не работает. 

В апреле 2017 года он был привлечен к административной ответственности  за неуплату алиментов.

Несмотря на принятые меры государственного принуждения, обвиняемый своего поведения  по отношению к сыну не изменил.

Общая сумма задолженности по алиментам составила почти 800 тысяч рублей. 

По данному факту дознавателем Советского районного отдела судебных приставов г. Липецка  было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ.

Кроме того, была установлена причастность обвиняемого и к преступлению, связанному с мошенничеством в сфере кредитования.

Обвиняемый полностью признал свою вину, сославшись на тяжелое материальное положение как причину совершения преступлений.

Признав собранные по делу доказательства  законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.  

 

1 795
#алименты
1

Комментарии (1)

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сегодня, 12:50
откуда такие цифры начисляют
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