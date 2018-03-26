Происшествия

57 минут назад

В Липецке задержали троих офицеров полиции

24 3744
#коррупция #МРЭО
3
В Липецке задержали троих офицеров полиции

Один из них - зять находящегося под стражей в «кремлевском централе» гендиректора ЛИКа.

Как уже сообщал GOROD48, в субботу сотрудники УФСБ РФ по Липецкой области остановили деятельность МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области. Очевидцы говорят, что в помещение МРЭО зашли «космонавты» в надписями «ФСБ» на куртках, попросили выйти на улицу всех посетителей, а потом вывели несколько офицеров полиции в наручниках.

По данным GOROD48, по подозрению в коррупционных деяниях были задержаны три сотрудника МРЭО (наши источники в правоохранительных органах уверяют, что они вчера арестованы, а в Советском районном суде Липецка утверждают, что только сегодня ждут задержанных на процедуру избрания им меры пресечения), один из которых отпраздновал 23 марта свое 30-летие. Также за решетку будто бы попал некий «решала» по кличке Махмут. 

Один из задержанных - Максим Иванищев, начальник МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области (сферой деятельности ведомства являются постановка транспортного средства на учёт и снятие с него, замена номерных агрегатов, изменение цвета, изменение адреса собственника транспортного средства, изменение собственника транспортного средства, выдача и замена водительских удостоверений, проведение экзаменов на получение права на управление транспортными средствами).

У майора Иванищева - интересная судьба. Он начинал свою деятельность в полиции участковым уполномоченным Московского райотдела полиции. Автоинспекторы говорят, что его карьера резко пошла в гору после женитьбы на родной сестре гендиректора Липецкой ипотечной корпорации. Из участковых он попал в автоинспекторы, став начальником РЭО ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району. И будто бы находясь в этой должности, сетовал на то, что в районе ему не развернуться. Имея высокого покровителя, майор Иванищев получил повышение, став начальником МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области, - для этого «ушли» предыдущего руководителя ведомства подполковника Владимира Храпова. Но Иванищев будто бы метил выше - на должность заместителя начальника областного управления ГИБДД Андрея Панасовича. Его карьера дала осечку в связи с арестом в прошлом году его свояка (Валерия Клевцова содержат в спецблоке «Матросской тишины», известном как «кремлевский централ», по обвинению в совершении трех эпизодов коммерческого подкупа - п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ).

В правоохранительных органах обещают уже сегодня дать хотя бы некоторые комментарии по этому громкому уголовному делу.
24 3744
#коррупция #МРЭО
3

Комментарии (24)

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Вихлюн

5 минут назад
Надо еще Гену Текутьева раком поставить. Много чего интересного расскажет) А Панаслоника не снимут. Очень много он бабла на москву отсылает.
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Сосис

9 минут назад
Заряд позитива на целый день от таких новостей!!!!!
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Житель

12 минут назад
А не порали Вам т.чекисты замахнуться на нашу славную....так сказать непотопляемую....Соборную площадь???? Там и звезды внеочередные светят....
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КАРА.

13 минут назад
Хорошим добрым людям не дали работать в Грязях. И продолжают таким же методом выживать хорошие автошколы при содействии управления образования. Которые реально учили и давали людям знание и наставничество вот вам результат на лицо.КОРУПЦИЯ.
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66

13 минут назад
Ну, хоть одна позитивная новость!
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Ботан

14 минут назад
по Этапу запустить:, вы о каком имущистве говорите? У самого Иванищева наверное только трусы, и то какие Мама купила. И сухари возить кроме матери никто не будет.
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Калдырь

16 минут назад
Рыба гниет с головы, надо ковырнуть в самом управлении ГИБДД на четвертом этаже, там очень много чего интересного.
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по Этапу запустить:

18 минут назад
Там им и место, пусть посидят в «Матросской тишины»,мозги себе освежат!!! а все их имеющее имущество в их собственности ,передать в детский дом!
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Кент

20 минут назад
В Липецкое Мрео так просто не попасть, там вся блатота с области, причём большинство из них и двух слов связать не могут, хабалистые и наглые пузырьки, к сожалению на места уволенных и заключённых, придут такиеже
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Валера

21 минуту назад
Хороших работников там давно уже сьели и уволили эти оборотни, те кто работал и относился к своей работе хорошо, модет конечно где и брали по немногу но зато работали, уде убрали те кто работать не хрчет а пришел туда только для рубки бабла. На динамо при калининградских работали хорошие инспектора все быстро делали и четко, очередь разлеталась намнооо быстрее чем на неделена максимум час и ты оыормлен и где они? Всех увооили и только из за того что были на динамо типо под калининградскими. А вы скажите хоть один из сотрудников не лизал им жопу когда они при власти были все ходили и улыбались и лицемерили, или сейчас теже под нынешних не легли? Это везде так приходит новый начальник и все переобуваются под него, ничего нового
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