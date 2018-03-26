Происшествия
57 минут назад
В Липецке задержали троих офицеров полиции
24 3744
Один из них - зять находящегося под стражей в «кремлевском централе» гендиректора ЛИКа.
Как уже сообщал GOROD48, в субботу сотрудники УФСБ РФ по Липецкой области остановили деятельность МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области. Очевидцы говорят, что в помещение МРЭО зашли «космонавты» в надписями «ФСБ» на куртках, попросили выйти на улицу всех посетителей, а потом вывели несколько офицеров полиции в наручниках.
По данным GOROD48, по подозрению в коррупционных деяниях были задержаны три сотрудника МРЭО (наши источники в правоохранительных органах уверяют, что они вчера арестованы, а в Советском районном суде Липецка утверждают, что только сегодня ждут задержанных на процедуру избрания им меры пресечения), один из которых отпраздновал 23 марта свое 30-летие. Также за решетку будто бы попал некий «решала» по кличке Махмут.
Один из задержанных - Максим Иванищев, начальник МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области (сферой деятельности ведомства являются постановка транспортного средства на учёт и снятие с него, замена номерных агрегатов, изменение цвета, изменение адреса собственника транспортного средства, изменение собственника транспортного средства, выдача и замена водительских удостоверений, проведение экзаменов на получение права на управление транспортными средствами).
У майора Иванищева - интересная судьба. Он начинал свою деятельность в полиции участковым уполномоченным Московского райотдела полиции. Автоинспекторы говорят, что его карьера резко пошла в гору после женитьбы на родной сестре гендиректора Липецкой ипотечной корпорации. Из участковых он попал в автоинспекторы, став начальником РЭО ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району. И будто бы находясь в этой должности, сетовал на то, что в районе ему не развернуться. Имея высокого покровителя, майор Иванищев получил повышение, став начальником МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области, - для этого «ушли» предыдущего руководителя ведомства подполковника Владимира Храпова. Но Иванищев будто бы метил выше - на должность заместителя начальника областного управления ГИБДД Андрея Панасовича. Его карьера дала осечку в связи с арестом в прошлом году его свояка (Валерия Клевцова содержат в спецблоке «Матросской тишины», известном как «кремлевский централ», по обвинению в совершении трех эпизодов коммерческого подкупа - п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ).
В правоохранительных органах обещают уже сегодня дать хотя бы некоторые комментарии по этому громкому уголовному делу.
По данным GOROD48, по подозрению в коррупционных деяниях были задержаны три сотрудника МРЭО (наши источники в правоохранительных органах уверяют, что они вчера арестованы, а в Советском районном суде Липецка утверждают, что только сегодня ждут задержанных на процедуру избрания им меры пресечения), один из которых отпраздновал 23 марта свое 30-летие. Также за решетку будто бы попал некий «решала» по кличке Махмут.
Один из задержанных - Максим Иванищев, начальник МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области (сферой деятельности ведомства являются постановка транспортного средства на учёт и снятие с него, замена номерных агрегатов, изменение цвета, изменение адреса собственника транспортного средства, изменение собственника транспортного средства, выдача и замена водительских удостоверений, проведение экзаменов на получение права на управление транспортными средствами).
У майора Иванищева - интересная судьба. Он начинал свою деятельность в полиции участковым уполномоченным Московского райотдела полиции. Автоинспекторы говорят, что его карьера резко пошла в гору после женитьбы на родной сестре гендиректора Липецкой ипотечной корпорации. Из участковых он попал в автоинспекторы, став начальником РЭО ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району. И будто бы находясь в этой должности, сетовал на то, что в районе ему не развернуться. Имея высокого покровителя, майор Иванищев получил повышение, став начальником МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области, - для этого «ушли» предыдущего руководителя ведомства подполковника Владимира Храпова. Но Иванищев будто бы метил выше - на должность заместителя начальника областного управления ГИБДД Андрея Панасовича. Его карьера дала осечку в связи с арестом в прошлом году его свояка (Валерия Клевцова содержат в спецблоке «Матросской тишины», известном как «кремлевский централ», по обвинению в совершении трех эпизодов коммерческого подкупа - п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ).
В правоохранительных органах обещают уже сегодня дать хотя бы некоторые комментарии по этому громкому уголовному делу.
24 3744
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Сосис
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