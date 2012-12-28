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сегодня, 11:45
15

В парках Липецка появятся беседки для йоги

Мэрия заплатила за них 6 999 990 рублей.

К 31 октября индивидуальный предприниматель Илья Брославский должен передать МАУК «Культурные пространства Липецка» две беседки для занятий йогой выстой 3 метра и диаметром 8 метров.

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Подрядчик взял контракт по его начальной цене — за 6 999 990 рублей. Такие числа уже удивляют: недавно GOROD48 рассказывал о подряде на ремонт дорог на 277 777 777 рублей и о подряде на строительство детской площадки в Нижнем парке за 28 444 444 рублей 44 копейки. Такое впечатление, что у разработчика смет в мэрии просто залипает клавиатура.
парки
отдых
йога
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Честный обмен
7 минут назад
Поправка . Один снос расселенного 2-х этажного барака оценили 2.5 млн рублей , всего выделено 10 млн , итого снесут в 2025 году только 4 дома , ул. Студеновская, 59 и № 1 и №6 по ул. Богдана Хмельницкого , Газина ,1.
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Честный обмен
11 минут назад
Один снос расселенного 2-х этажного барака оценили 2 млн рублей , всего выделено 10 млн , итого снесут в 2025 году только 5 домов . И 7 млн здесь , 2 беседочки .
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гость
12 минут назад
Лучше бы, прокат спортивного инветаря открыли.
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гость
30 минут назад
Почему эти любители за свой счëт палатки с собой не берут?
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Задолбали
36 минут назад
Оставьте от парка что нибудь. Такое впечатление, что туда хотят впихнуть все и сразу.
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гость
37 минут назад
Это кто же такие "любители йоги" и сколько их? А просто на лужайке поваляться не судьба?
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Воронежец
44 минуты назад
Недорого. У нас на это дело 18 миллионов потратили
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Павел
11 минут назад
К вас любителей йоги больше
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Светлана
49 минут назад
Ну наконец-то дождались! Спасибо огромное.
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Липчанка
58 минут назад
Когда нужно что-то важное и нужное, в мэрии говорят, что нет средств. На не пойми что средства есть.
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Animal planet.
сегодня, 11:57
Мда уж,просто слов нет,на что разбазаривают бюджет. У нас не тот менталитет что бы йогой в беседках заниматься. Лучше бы за эти деньги обустроили Блошиный рынок.
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