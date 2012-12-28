Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
Общество
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сегодня, 11:45
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В парках Липецка появятся беседки для йоги
Мэрия заплатила за них 6 999 990 рублей.
Подрядчик взял контракт по его начальной цене — за 6 999 990 рублей. Такие числа уже удивляют: недавно GOROD48 рассказывал о подряде на ремонт дорог на 277 777 777 рублей и о подряде на строительство детской площадки в Нижнем парке за 28 444 444 рублей 44 копейки. Такое впечатление, что у разработчика смет в мэрии просто залипает клавиатура.
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