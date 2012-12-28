В парках Липецка появятся беседки для йоги

Мэрия заплатила за них 6 999 990 рублей.

К 31 октября индивидуальный предприниматель Илья Брославский должен передать МАУК «Культурные пространства Липецка» две беседки для занятий йогой выстой 3 метра и диаметром 8 метров.Подрядчик взял контракт по его начальной цене — за 6 999 990 рублей. Такие числа уже удивляют: недавно GOROD48 рассказывал о подряде на ремонт дорог на 277 777 777 рублей и о подряде на строительство детской площадки в Нижнем парке за 28 444 444 рублей 44 копейки. Такое впечатление, что у разработчика смет в мэрии просто залипает клавиатура.