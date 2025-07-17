Паркующихся «где хочу» липчан за первые полгода оштрафовали на миллион

2 600 водителей получили «письма счастья» от мэрии за нарушение областного Кодекса об административных правонарушениях.

С начала года департамент развития территории администрации Липецка всего лишь по двум статьям, 5.10 и 5.11 регионального КоАП, оштрафовал липецких водителей за нарушение городских правил благоустройства на 1 158 500 рублей.Статья 5.10 запрещает парковать машины вне специально оборудованных для этого мест. С января посредством фотофиксации комплексом «Дозор» было выявлено 2 326 транспортных средств, размещенных на газонах, из них 354 лишь на прошлой неделе.Статья 5.11 позволяет наказать водителей, препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий. Как правило, «Дозор» фиксирует машины, которые жмутся к контейнерным площадкам компании «Эко-Пром-Липецк». С начала года за это был наказан 281 водитель. Итого по двум этим статьям административные комиссии мэрии зафиксировала 2 607 транспортных средств, припаркованных с нарушениями.