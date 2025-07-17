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31 минуту назад
7

Паркующихся «где хочу» липчан за первые полгода оштрафовали на миллион

2 600 водителей получили «письма счастья» от мэрии за нарушение областного Кодекса об административных правонарушениях.

С начала года департамент развития территории администрации Липецка всего лишь по двум статьям, 5.10 и 5.11 регионального КоАП, оштрафовал липецких водителей за нарушение городских правил благоустройства на 1 158 500 рублей.

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Статья 5.10 запрещает парковать машины вне специально оборудованных для этого мест. С января посредством фотофиксации комплексом «Дозор» было выявлено 2 326 транспортных средств, размещенных на газонах, из них 354 лишь на прошлой неделе.

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незаконная парковка действует в самом центре города, в сквере у Комсомольского пруда

Статья 5.11 позволяет наказать водителей, препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий. Как правило, «Дозор» фиксирует машины, которые жмутся к контейнерным площадкам компании «Эко-Пром-Липецк». С начала года за это был наказан 281 водитель. Итого по двум этим статьям административные комиссии мэрии зафиксировала 2 607 транспортных средств, припаркованных с нарушениями.
штраф
благоустройство
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Автохам
2 минуты назад
До лампочки. Этот штраф легко опротестовывается в суде.
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Баба Нюра
3 минуты назад
по Мичурина проехайте, годовой бюджет перекроите
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Пенсионер
11 минут назад
Почему в СССР такого бардака не было? Машины стояли в гараже, парковались на стоянках. По траве не ездили!
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***
1 минуту назад
Во первых потому, что машин было в разы меньше. Во вторых слишком много развелось экономных автовладельцев - лимоны на авто набрали, а платить за стоянку не хотят.
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Силикатный
14 минут назад
У нас сделали благоустроенную парковку, стоянку. И никто не ставит туда машины! Пустая! По прежнему ставят на газоны, утоптали все вокруг. Приезжайте с проверкой, много денег соберете!
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Луиза
18 минут назад
Зайдите ко мне во двор оштрафуйте машин полным-полно припаркованных где хочу
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***
19 минут назад
На Плеханова 34А машины стоят на тротуаре и даже перекрывают проход пешеходам. Ежедневно стоят одни и те же авто, значит их владельцев ГАИ не тревожит.
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