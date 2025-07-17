Липецкая вечЁрка: труп в квартире, разборки в стиле 90-х и конец блошиного рынка в 9 микрорайоне
Мэрия Липецка выдала энергетикам уже более 500 предписаний на восстановление благоустройства после раскопок
Общество
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31 минуту назад
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Паркующихся «где хочу» липчан за первые полгода оштрафовали на миллион
2 600 водителей получили «письма счастья» от мэрии за нарушение областного Кодекса об административных правонарушениях.
Статья 5.10 запрещает парковать машины вне специально оборудованных для этого мест. С января посредством фотофиксации комплексом «Дозор» было выявлено 2 326 транспортных средств, размещенных на газонах, из них 354 лишь на прошлой неделе.
незаконная парковка действует в самом центре города, в сквере у Комсомольского пруда
Статья 5.11 позволяет наказать водителей, препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий. Как правило, «Дозор» фиксирует машины, которые жмутся к контейнерным площадкам компании «Эко-Пром-Липецк». С начала года за это был наказан 281 водитель. Итого по двум этим статьям административные комиссии мэрии зафиксировала 2 607 транспортных средств, припаркованных с нарушениями.
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