Липецкие врачи уже год лечат нарушения ритма сердца самыми современными методами

Раньше больных направляли на операции в другие города.

Сегодня в Липецк приехал старший научный сотрудник лаборатории нарушений ритма сердца Томского национального медицинского центра Михаил Хлынин, чтобы оценить работу открытого год назад в областной клинической больнице кардиохирургического центра.В Томске подобная служба появилась 35 лет назад — одной из первых в стране. Её опыт использовался при открытии Липецкого центра.Михаил Хлынин побывал на операции по криоизоляции лёгочных вен — малоинвазивной процедуре, применяемой для лечения фибрилляции предсердий. Пациента выпишут уже через несколько дней. Раньше на такие операции липчан направляли в Москву или Пензу.— Прогресс за год просто фантастический. В нашем деле всё должно быть в комплексе: грамотный специалист, который знает все тонкости своей специальности и умеет хорошо работать руками, и современное оборудование. Надо отдать должное: у вас это всё есть, — оценил увиденное Михаил Хлынин.В Липецке за год выполнено уже 250 операций пациентам с нарушением сердечного ритма. Для сравнения: в Воронеже — 50. Самому юному пациенту липецких кардиологов — 18 лет, самому возрастному — 82 года.Чтобы оценить результаты лечения, врачи обзвонили 200 прооперированных пациентов.— Только несколько человек сказали, что их беспокоят тахикардии. Мы их вызвали на осмотр. Шесть уже пришли — ни у одного тахикардия не подтвердилась. То есть пока у нас нет данных о рецидивах, — рассказал заместитель главного врача по сердечно-сосудистой терапии ЛОКБ Антон Андреев. Он год назад приехал в Липецк из Иваново — его привлекло открытие кардиоцентра.— Здесь у руководства очень правильные взгляды на развитие кардиослужбы, — считает Антон Андреев.Пока центр располагается в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, но к ноябрю врачи надеются переехать в собственное помещение, которое сейчас ремонтируют.— Кардиологический центр — это пока люди, — говорит заместитель главного врача ЛОКБ Дмитрий Куцевал.В 2024 году для кардиоцентра закупили оборудование почти на 100 миллионов рублей. В этом году на ремонт и закупку оборудования выделили ещё 380 миллионов. Самый дорогой аппарат — искусственного кровообращения — стоит 65 миллионов рублей. Оборудование высокоточное и дорогое, как российского, так и иностранного производства.