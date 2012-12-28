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Общество
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29 минут назад
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Липецкие врачи уже год лечат нарушения ритма сердца самыми современными методами
Раньше больных направляли на операции в другие города.
В Томске подобная служба появилась 35 лет назад — одной из первых в стране. Её опыт использовался при открытии Липецкого центра.
Михаил Хлынин побывал на операции по криоизоляции лёгочных вен — малоинвазивной процедуре, применяемой для лечения фибрилляции предсердий. Пациента выпишут уже через несколько дней. Раньше на такие операции липчан направляли в Москву или Пензу.
— Прогресс за год просто фантастический. В нашем деле всё должно быть в комплексе: грамотный специалист, который знает все тонкости своей специальности и умеет хорошо работать руками, и современное оборудование. Надо отдать должное: у вас это всё есть, — оценил увиденное Михаил Хлынин.
В Липецке за год выполнено уже 250 операций пациентам с нарушением сердечного ритма. Для сравнения: в Воронеже — 50. Самому юному пациенту липецких кардиологов — 18 лет, самому возрастному — 82 года.
Чтобы оценить результаты лечения, врачи обзвонили 200 прооперированных пациентов.
— Только несколько человек сказали, что их беспокоят тахикардии. Мы их вызвали на осмотр. Шесть уже пришли — ни у одного тахикардия не подтвердилась. То есть пока у нас нет данных о рецидивах, — рассказал заместитель главного врача по сердечно-сосудистой терапии ЛОКБ Антон Андреев. Он год назад приехал в Липецк из Иваново — его привлекло открытие кардиоцентра.
— Здесь у руководства очень правильные взгляды на развитие кардиослужбы, — считает Антон Андреев.
Пока центр располагается в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, но к ноябрю врачи надеются переехать в собственное помещение, которое сейчас ремонтируют.
— Кардиологический центр — это пока люди, — говорит заместитель главного врача ЛОКБ Дмитрий Куцевал.
В 2024 году для кардиоцентра закупили оборудование почти на 100 миллионов рублей. В этом году на ремонт и закупку оборудования выделили ещё 380 миллионов. Самый дорогой аппарат — искусственного кровообращения — стоит 65 миллионов рублей. Оборудование высокоточное и дорогое, как российского, так и иностранного производства.
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