Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
Общество
170
26 минут назад
Энергетики «Липецкэнерго» восстановили электроснабжение потребителей
Энергетики филиала «Россети Центр» - «Липецкэнерго» восстановили электроснабжение потребителей части микрорайонов «Елецкий» и «Университетский», нарушенное вследствие технологического нарушения в сети.
Сроки проведения работ увеличились в связи с возникшими техническими сложностями при вводе оборудования в работу. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании на сайте «Россети Центр», через мобильное приложение «Есть свет!».
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).
0
0
3
0
1