Энергетики «Липецкэнерго» восстановили электроснабжение потребителей

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Липецкэнерго» восстановили электроснабжение потребителей части микрорайонов «Елецкий» и «Университетский», нарушенное вследствие технологического нарушения в сети.

К ликвидации последствий технологического нарушения было привлечено 8 бригад «Липецкэнерго»: 47 специалистов и 7 единиц спецтехники. Для оперативного восстановления электроснабжения социально значимых потребителей были задействованы 11 резервных источников электроснабжения общей мощностью более 1,7 МВт.Сроки проведения работ увеличились в связи с возникшими техническими сложностями при вводе оборудования в работу. Приносим извинения за доставленные неудобства.Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании на сайте «Россети Центр», через мобильное приложение «Есть свет!».Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).