54-летний мужчина погиб во время пожара в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября

Квартира сгорела полностью.



Ранним утром 18 июля во время пожара в двухэтажном многоквартирном доме на улице 50 лет Октября в поселке Добринка погиб 54-летний мужчина.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, с пожаром боролись четыре расчета, но пламя уничтожило квартиру полностью.Появились подробности аварии, которая оставила без света два района Липецк — на трансформаторной подстанции у Елецкого шоссе утром 17 июля сгорели 15 погонных метров силового кабеля.Также утром в Липецке на Поперечном проезде горело административное здание, где огонь повредил вентиляционную установку и воздушный канал на семи квадратных метрах.В Лебедяни на улице 60 лет Октября частично сгорела кровля надворной постройки.