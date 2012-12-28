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Происшествия
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сегодня, 11:24
54-летний мужчина погиб во время пожара в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября
Квартира сгорела полностью.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, с пожаром боролись четыре расчета, но пламя уничтожило квартиру полностью.
Появились подробности аварии, которая оставила без света два района Липецк — на трансформаторной подстанции у Елецкого шоссе утром 17 июля сгорели 15 погонных метров силового кабеля.
Также утром в Липецке на Поперечном проезде горело административное здание, где огонь повредил вентиляционную установку и воздушный канал на семи квадратных метрах.
В Лебедяни на улице 60 лет Октября частично сгорела кровля надворной постройки.
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