Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
Общество
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46 минут назад
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Вода из ничейной трубы под Липецком течет уже три месяца
Озабоченные потопом липчане пока получают только отписки.
Дело в том, что труба, скорее всего, принадлежит давно ликвидированному сельхозпредприятию. Поэтому Грязинский водоканал и «РВК-Липецк» не могли договорится, кому устрянять утечку.
Сегодня стало известно, что лед тронулся: устранением утечки займется «РВК-Липецк».
Для работы энергетики отключат воду на улице Российской, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и в частном секторе на Российской, улицах 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, а также в переулках Добром и Тополином.
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