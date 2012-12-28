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405
46 минут назад
4

Вода из ничейной трубы под Липецком течет уже три месяца

Озабоченные потопом липчане пока получают только отписки.

На улицах Солнечной и Российской третий месяц течет вода из прохудившейся трубы. GOROD48 уже несколько раз рассказывал о проблеме, но жители улиц снова пожаловались — вода по-прежнему подмывает асфальт.



Дело в том, что труба, скорее всего, принадлежит давно ликвидированному сельхозпредприятию. Поэтому Грязинский водоканал и «РВК-Липецк» не могли договорится, кому устрянять утечку.

Сегодня стало известно, что лед тронулся: устранением утечки займется «РВК-Липецк».

Для работы энергетики отключат воду на улице Российской, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и в частном секторе на Российской, улицах 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, а также в переулках Добром и Тополином.
утечка воды
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Комментарии (4)

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Сначала новые
нигилист
15 минут назад
А вода в ничьей трубе тоже ничья? Повышенные недавно тарифы всë покрывают!
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Вода
20 минут назад
У 64 школы на ул Мичурина, там где УЧИТЕЛЯ заезжают к себе на территорию на работу, уже третий год вода течёт и что?
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Надежда
26 минут назад
"Течёт ручей, бежит ручей, И он ничей, совсем ничей"
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Марго
27 минут назад
В районе хлебозавода уже вторую неделю течёт вода и до неё никому нету дела
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