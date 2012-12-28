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сегодня, 17:32
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В Сырском Руднике отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 18 тюля станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат жителям двух десятков улиц в районе Сырского рудника, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 по улице Российской, № 2 по улице Прудной, также жители частного сектора улиц Российской, 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулков Доброго, Тополиного, Узорного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
водоснабжение
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
18 тюля.
29 минут назад
Это что за новый месяц?????
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Пенсионеры
10 минут назад
Кто-то хорошо отметил день города, что появился тринадцатый месяц года -"тюля".
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Пенсионеры
37 минут назад
С каких пор ул. Российская относится к Сырскому Руднику? Кто-то не будет открывать статью и завтра останется без воды. Пожалейте народ, измените название статьи.
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Пенсионеры
25 минут назад
Напишите просто "Отключение холодной воды". И тогда все будут готовы к завтрашнему дню.
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