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Общество
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сегодня, 17:32
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В Сырском Руднике отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 18 тюля станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат жителям двух десятков улиц в районе Сырского рудника, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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