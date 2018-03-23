В Елецком районе обокрали станцию связи

Полиция просит ельчан оказать помощь в содействии раскрытия преступления

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Как сообщили в администрации Елецкого района, в ОМВД России по Елецкому району обратился техник ПОО «Т-2 мобаил» с заявлением о том, что в период времени с 11:00 до 12:00 22.03.2018 г. неизвестные лица с огороженной территории башни связи, расположенной в селе Каменское Елецкого района, путем срыва навесного замка станции связи ПОО «Т-2 мобаил», совершили кражу четырех аккумуляторных батарей.По данному факту сотрудниками ОМВД России по Елецкому району проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.Гражданам, имеющим какую-либо информацию, просьба обратиться в ОМВД России по Елецкому району или позвонить по телефону: 2-45-20, 68-68-9. Анонимность гарантирована.