Происшествия

сегодня, 15:43

В Елецком районе обокрали станцию связи

3 667
#кража
В Елецком районе обокрали станцию связи

Полиция просит ельчан оказать помощь в содействии раскрытия преступления

Как сообщили в администрации Елецкого района, в ОМВД России по Елецкому району обратился техник ПОО «Т-2 мобаил» с заявлением о том, что в период времени с 11:00 до 12:00 22.03.2018 г. неизвестные лица с огороженной территории башни связи, расположенной в селе  Каменское Елецкого района, путем срыва навесного замка станции связи ПОО «Т-2 мобаил», совершили кражу четырех аккумуляторных батарей.

По данному факту сотрудниками ОМВД России по Елецкому району проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Гражданам, имеющим какую-либо информацию, просьба обратиться в ОМВД России по Елецкому району или позвонить по телефону: 2-45-20, 68-68-9. Анонимность гарантирована.

Фото: military-informant.com

3 667
#кража

Комментарии (3)

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уу

33 минуты назад
на таких станциях есть сигнализация, если она не сработала, то свои
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Jancis Gajeski

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Нет ip-камеры

сегодня, 16:26
-дешевая связь, или наоборот.
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