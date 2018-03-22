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Отремонтированное здание елецкого театра «Бенефис» откроют в апреле

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#театр
Отремонтированное здание елецкого театра «Бенефис» откроют в апреле

14 апреля откроются двери для публики в отремонтированном здании драматического театра «Бенефис». В этот день здесь покажут спектакль «Жизнь Арсеньева», который еще ни разу не шел на родной сцене.

Как сообщает елецкая газета "Красное знамя", об этом стало известно от артистов театра перед началом читки пьесы «Последние», которая прошла в краеведческом музее. 

Кроме того, заведующая литературной частью «Бенефиса» актриса Ирина Кислых открыла зрителям еще один небольшой секрет: на Пасху (8 апреля) запланирован показ эскиза спектакля «Петр Хлебник» по народной духовной драме Л. Толстого. Если будет хорошая погода, то он состоится в парке рядом с театром, если нет, то зрителей пригласят в фойе. С этой работой «Бенефис» планирует принять участие в фестивале, который пройдет в мае в Ясной Поляне.

Фото: kznam.ru
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#театр

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