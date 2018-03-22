У Октябрьского моста автомобиль слетел с дороги

Машина наехала на глубокую колею.

Сегодня около часа ночи с дороги у Октябрьского моста в Липецке автомобиль вылетел с дороги в глубокий кювет.



По словам очевидцев аварии, машина попала в засыпанную снегом колею, ее резко отбросило на обочину, а затем автомобиль улетел в кювет.



В аварии никто не пострадал.





