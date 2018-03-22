Происшествия

сегодня, 07:09

У Октябрьского моста автомобиль слетел с дороги

13 3225
#авария #ДТП
1
У Октябрьского моста автомобиль слетел с дороги

Машина наехала на глубокую колею.

Сегодня около часа ночи с дороги у Октябрьского моста в Липецке автомобиль вылетел с дороги в глубокий кювет.

По словам очевидцев аварии, машина попала в засыпанную снегом колею, ее резко отбросило на обочину, а затем автомобиль улетел в кювет.

В аварии никто не пострадал.


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13 3225
#авария #ДТП
1

Комментарии (13)

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ммм

4 минуты назад
...везде ремонт делают по пол моста ....неужели у нас так нельзя .....тогда на одну или две полосы прибавится ....
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Вован

9 минут назад
Ну это не первый раз
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123

11 минут назад
Мост Петровский, который сейчас начнут ремонтировать. строили еще в советские времена. с соблюдением всех ГОСТов. Да и вторую часть начинали строить тоже в советское время. Учитывая, КАК у нас ремонтируют и делают сейчас дороги, как бы и мосты не пришлось каждый год по-новому ремонтировать. И будет у нас перманентный транспортный коллапс.
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Сначала, года два,

41 минуту назад
будут ремонтировать Петровский,потом закроют на ремонт добитый за это время- Октябрьский.
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Мимо

51 минуту назад
Ещё один житель, да с военными поговорить мосты планктона бросить ивсе норм будет все довольны .....
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048

сегодня, 08:09
Будет и калея но летом и октябрьский мост будут асфальт укладывать чтобы жизнь медом не казалась а кто живет на новых районах будут через троицкое ездить придложат
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Алексей. А.

сегодня, 08:07
Снова мы колхозные придурки на своем неуправляемом инодрочеве
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гостья

сегодня, 08:06
Ещё один житель, нее...судя по возмущениям и мост ремонтировать надо, и удобства сохранить....а то как же это и по окружной ездить, и в пробках стоять, а на общественный транспорт пересесть это вообще из ряда вон.....только вот ночью вряд ли там пробки были
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Ещё один житель

сегодня, 08:00
Житель города, т.е. ты предлагаешь Петровский не ремонтировать, а ждать, пока рухнет?
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гость

сегодня, 07:58
Алексей. А., А у нас с начало много говорят потом делают а потом думают!
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