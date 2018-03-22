Происшествия
сегодня, 07:09
У Октябрьского моста автомобиль слетел с дороги
Машина наехала на глубокую колею.
Сегодня около часа ночи с дороги у Октябрьского моста в Липецке автомобиль вылетел с дороги в глубокий кювет.
По словам очевидцев аварии, машина попала в засыпанную снегом колею, ее резко отбросило на обочину, а затем автомобиль улетел в кювет.
В аварии никто не пострадал.
По словам очевидцев аварии, машина попала в засыпанную снегом колею, ее резко отбросило на обочину, а затем автомобиль улетел в кювет.
В аварии никто не пострадал.
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