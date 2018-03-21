Сожитель обвинил липчанку в расточительстве и получил удар ножом в грудь

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней липчанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 13 января обвиняемая, выпив с сожителем и дождавшись, когда тот уснет, ушла праздновать к соседке. Когда женщина вернулась сожитель, устроил скандал с рукоприкладством, обвинив подругу в расточительстве. Женщина схватила нож и нанесла обидчику удар в грудь. Осознав, что натворила, он обратилась к соседям с просьбой вызвать "скорую". Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался от повреждения внутренних органов.

На время предварительного следствия обвиняемая заключена под стражу. Вину в совершении преступления признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана необходимая доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, выводы экспертов, признавших её вменяемой и в момент совершения перступления осозновавшей общественную опасность своих действий. В установленный законом двухмесячный срок материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.