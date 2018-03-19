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сегодня, 17:17

Схема движения автобусов маршрута №11 меняется

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#маршрут #автобус
Схема движения автобусов маршрута №11 меняется

Департамент транспорта администрации города Липецка информирует о том, что с 19 марта 2018 года движение автобусов муниципального маршрута № 11 «ул.Пришвина – Цем.завод, КПП» будет осуществляться по следующей схеме.

В прямом направлении: ул.Пришвина – ул.Железнякова – Боевой пр., ул.Опытная – Товарный пр. – ул.Циолковского – ул.Космонавтов – ул.Гагарина – ул.Студеновская – пл.Заводская - ул.Ушинского – ул.40 лет Октября – ул.Ковалева – район Цем.завода.

В обратном направлении: район Цем.завода – ул.Ковалева – ул.40 лет Октября – ул.Ушинского – пл.Заводская – ул.Студеновская – ул.Гагарина – ул.Космонавтов – ул.Циолковского – Товарный пр. – ул.Опытная – Боевой пр. – ул.Железнякова – ул.Пришвина.

При этом, с целью организации обеденных перерывов и пересмены водителей, в течение дня запланировано выполнение укороченных рейсов в прямом и обратном направлениях до ж/д вокзала по улицам Космонавтов и Терешковой.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время его прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «Липецкая городская транспортная компания», сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

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#маршрут #автобус

Комментарии (1)

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макс

54 минуты назад
жесть ! денег что ли мало? тогда лучше замените маршрутки которые ходят битком №346 и №324 на нормальные муниципальные автобусы.
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