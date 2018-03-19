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59 минут назад
В Люберцах после вброса бюллетеней аннулированы итоги выборов
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За вброс бюллетеней в Люберцах грозит до 4 лет тюрьмы.
Выборы на участке №1480 в подмосковных Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней, признаны недействительными. Об этом в воскресенье, 18 марта, - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мособлизбирком.
При этом ранее сообщалось, что избирательная комиссия Московской области решила не закрывать участок после инцидента.
Ранее председатель ведомства Ирина Коновалова заявила, что на участке зафиксировали вброс.
"Сейчас уже по результатам дня голосования, участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени — недействительными. И с таковым решением поехала в территориальную избирательную комиссию", — уточнила она.
Председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.
Факт вброса бюллетеней в урну на избирательном участке в подмосковных Люберцах был установлен при просмотре записей видеокамер. Урну опечатали, все бюллетени, находившиеся в ней, будут признаны недействительными. Кроме того, двум членам избиркома грозит уголовная ответственность из-за произошедшего.
Замглавы МВД России Александр Горовой со своей стороны заявил, что материалы, касающиеся нарушений во время голосования на выборах президента России, в том числе и в подмосковных Люберцах, будут переданы в Следственный комитет.
При этом ранее сообщалось, что избирательная комиссия Московской области решила не закрывать участок после инцидента.
Ранее председатель ведомства Ирина Коновалова заявила, что на участке зафиксировали вброс.
"Сейчас уже по результатам дня голосования, участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени — недействительными. И с таковым решением поехала в территориальную избирательную комиссию", — уточнила она.
Председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.
Факт вброса бюллетеней в урну на избирательном участке в подмосковных Люберцах был установлен при просмотре записей видеокамер. Урну опечатали, все бюллетени, находившиеся в ней, будут признаны недействительными. Кроме того, двум членам избиркома грозит уголовная ответственность из-за произошедшего.
Замглавы МВД России Александр Горовой со своей стороны заявил, что материалы, касающиеся нарушений во время голосования на выборах президента России, в том числе и в подмосковных Люберцах, будут переданы в Следственный комитет.
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