В Липецке посетитель караоке разделся догола

«Гости были довольны», - говорят в заведении.

Сегодня ночью посетитель караоке «Трибуна» разделся догола. Незапланированный стриптиз шокировал даже ведущую.



Во время одного из конкурсов гости заведения танцевали под призывы ведущей «Покрутите ягодицами!». Но когда один из участников снял с себя последнее, даже ведущая вечера закричала «О, нет, нет, нет! Девочки, верните ему бельё!».



Как рассказала GOROD48 администратор «Трибуны» Светлана, от гостей жалоб на инцидент не поступало.



- Гости были довольны! - отметила администратор Светлана. - Раздевшийся догола посетитель был в сильном алкогольном опьянении, но ходячий. Он сам оделся. Из заведения его после никто не выводил и не выгонял.