В Липецке столкнулись автобус и легковушка

В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля.

Накануне вечером в Липецке на перекрестке улиц Московской и Ангарской столкнулись автобус и автомобиль "Дэу Нексия". По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил легковушку.



В аварии пострадала пассажирка "Нексии", от госпитализации женщина отказалась.