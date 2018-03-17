Происшествия
сегодня, 10:15
В Липецке столкнулись автобус и легковушка
В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля.
Накануне вечером в Липецке на перекрестке улиц Московской и Ангарской столкнулись автобус и автомобиль "Дэу Нексия". По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил легковушку.
В аварии пострадала пассажирка "Нексии", от госпитализации женщина отказалась.
В аварии пострадала пассажирка "Нексии", от госпитализации женщина отказалась.
Комментарии (2)
комментарии проходят модерацию (почему?)
водитель со стажем......
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