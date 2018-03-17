Происшествия

сегодня, 10:15

В Липецке столкнулись автобус и легковушка

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#авария #ДТП
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В Липецке столкнулись автобус и легковушка

В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля.

Накануне вечером в Липецке на перекрестке улиц Московской и Ангарской столкнулись автобус и автомобиль "Дэу Нексия". По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил легковушку.

В аварии пострадала пассажирка "Нексии", от госпитализации женщина отказалась.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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водитель со стажем......

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