Общество

сегодня, 01:11

Один из танкеров с бензином на нефтебазе в Липецке выгорел полностью

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#пожар
Один из танкеров с бензином на нефтебазе в Липецке выгорел полностью

Пожарные пытаются не допустить распространения огня.

В Липецке продолжается тушение пожара на базе нефтепродуктов "Липецкой топливной компании". По последним данным, один из загоревшихся танкеров с бензином АИ-92 полностью выгорел, второй - охлаждают из пожарных рукавов, пытаясь не допустить распространения огня.

Тушением пожара руководит начальник ГУ МЧС РФ по Липецкой области Михаил Салфетников, кроме того, к месту возгорания прибыл начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков.

По словам спасателей, опасности пожар уже не представляет, его очаг локализован и в ближайшее время возгорание должны ликвидировать полностью.

Напомним, что пожар на улице Ангарской, 16 вспыхнул сегодня около ноля часов. По прибытию первого пожарного подразделения в  было установлено, что горят резервуары с бензином АИ-92. Один из них взорвался и горящий бензин растекся. Пламя тушат 53 пожарных при помощи 14 единиц техники.


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#пожар

Комментарии (3)

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Липецк

27 минут назад
Уже три часа горит , с елец кого отлично видно факел
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ШТ

46 минут назад
Интересно, а дефицита на заправках не будет ли?
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в 23:07 он выгорел

сегодня, 01:32
В 23:07 он загорелся
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