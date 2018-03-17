Общество
сегодня, 01:11
Один из танкеров с бензином на нефтебазе в Липецке выгорел полностью
Пожарные пытаются не допустить распространения огня.
В Липецке продолжается тушение пожара на базе нефтепродуктов "Липецкой топливной компании". По последним данным, один из загоревшихся танкеров с бензином АИ-92 полностью выгорел, второй - охлаждают из пожарных рукавов, пытаясь не допустить распространения огня.
Тушением пожара руководит начальник ГУ МЧС РФ по Липецкой области Михаил Салфетников, кроме того, к месту возгорания прибыл начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков.
По словам спасателей, опасности пожар уже не представляет, его очаг локализован и в ближайшее время возгорание должны ликвидировать полностью.
Напомним, что пожар на улице Ангарской, 16 вспыхнул сегодня около ноля часов. По прибытию первого пожарного подразделения в было установлено, что горят резервуары с бензином АИ-92. Один из них взорвался и горящий бензин растекся. Пламя тушат 53 пожарных при помощи 14 единиц техники.
Тушением пожара руководит начальник ГУ МЧС РФ по Липецкой области Михаил Салфетников, кроме того, к месту возгорания прибыл начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков.
По словам спасателей, опасности пожар уже не представляет, его очаг локализован и в ближайшее время возгорание должны ликвидировать полностью.
Напомним, что пожар на улице Ангарской, 16 вспыхнул сегодня около ноля часов. По прибытию первого пожарного подразделения в было установлено, что горят резервуары с бензином АИ-92. Один из них взорвался и горящий бензин растекся. Пламя тушат 53 пожарных при помощи 14 единиц техники.
Комментарии (3)
комментарии проходят модерацию (почему?)
Липецк
ШТ
в 23:07 он выгорел