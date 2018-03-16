Вопросы охраны интеллектуальной собственности обсудят в Липецке

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности» состоится в Липецке 21 марта. Она пройдет в Липецкой областной универсальной научной библиотеке.

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В конференции примут участие представители организаций, предприятий, кластеров, вузов, патентные поверенные, специалисты в сфере интеллектуальной собственности Липецкой области и Центрального федерального округа.С докладами выступят специалисты Федерального института промышленной собственности - ведущие государственные эксперты по интеллектуальной собственности, а также представители администрации Липецкой области, научного сообщества региона и другие специалисты.Участники конференции узнают об опыте внедрения результатов интеллектуальной деятельности в производство, о действующих механизмах поддержки инновационной деятельности, об использовании патентов и товарных знаков для защиты интереса компании, об охране интеллектуальной собственности в сфере дизайна и о многом другом.Завершится региональная научно-практическая конференция заседанием круглого стола, в рамках которого пройдет дискуссия по рассмотренным на конференции вопросам.Организаторами конференции являются ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), администрация Липецкой области, Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», ОАУ «Центр кластерного развития Липецкой области», ООО «Региональный центр инжиниринга», региональный Фонд содействия инновациям, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет».Начало конференции в 10:00, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.