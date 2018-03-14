В Липецке автоинспекторы будут выявлять нарушителей на пешеходных переходах

На территории областного центра стартует профилактическое мероприятие «Пешеход».





В течение пяти дней с 15 по 19 марта в Липецке под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции будут пешеходы-нарушители и те водители, которые игнорируют правила проезда пешеходных переходов.



Помимо выявления нарушений ПДД дорожные полицейские проведут с пешими участниками движения разъяснительную работу по использованию световозвращателей в темное время суток. Световозвращатели повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.



За два месяца 2018 года в Липецкой области с участием пешеходов зарегистрировано 36 ДТП, в которых 5 человек погибли и 32 – получили различные травмы. На пешеходных переходах совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 16 – пострадали. По вине пешеходов зафиксировано 14 ДТП, в которых 3 человека погибли и 11 – получили травмы различной степени тяжести.



Госавтоинспекция напоминает, что с 10 ноября этого года за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.



Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

