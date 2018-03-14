«Пять тысяч их осталось на полях Шампани…»

В Елец приехал известный французский археолог и историк Пьер Малиновский, занимающийся поисками захоронений бойцов русского экспедиционного корпуса царской армии.

Сегодня в ЕГУ им. И. А. Бунина прошла конференция с участием местных историков, краеведов, общественников и французского археолога Пьера Малиновского.

Пьер занимается историей Первой мировой войны, и во Франции проводит поиски неизвестных захоронений солдат из русского экспедиционного корпуса, их родственников и передачей с последующим перезахоронением останков солдат и офицеров царской армии.

Русский экспедиционный корпус прибыл во Францию в 1916 году. Как рассказал Пьер Малиновский, путь русских солдат был долог. Они плыли морем из Владивостока в Марсель.

25 тысяч бойцов воевали с армией кайзеровской Германии у города Реймс, участвовали в битве при Вердене и понесли в сражениях большие потери. Только за три дня боев в апреле 1917 года, у Реймса, в Шампани, русские потеряли около 5 тысяч человек. При этом всего тысяча солдат была похоронены на местном кладбище, а 4 тысячи остались на полях сражений.

В этом году исполняется 100 лет окончания Первой мировой войны. И российская и французская стороны намерены провести исследовательские работы по поиску останков русских воинов и увековечивания памяти павших. По этому поводу Пьер Малиновский уже встречался и с президентом России Владимиром Путиным, с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым, официальным представителем МИД России Марией Захаровой, сотрудничает в с Русским военно-историческим обществом. Но, по его словам, если с российской стороны он находит всяческую поддержку, то французская сторона не спешит сотрудничать с РФ по этому направлению.





По словам Пьера Малиновского, поиски мест захоронений начал еще его отец 15 лет назад. Массовая же работа началась только года три назад с участием непосредственно Пьера. Ему удалось найди захоронения пяти бойцов, двое их которых были русскими, остальные немцы и французы. Причем фамилия одного из них оказалась – Малиновский. Правда, он не был родственником Пьера. Сам Пьер – не из русских, его корни – польские.

С еще одним Малиновским столкнула его судьба в ходе поисковых работ. В русском экспедиционном корпусе воевал унтер-офицером Родион Малиновский, будущий маршал Советского Союза, герой Сталинграда. Пьер нашел родственников маршала, и ему передали фотографию Родиона Малиновского, как раз сделанную во время Первой мировой войны во Франции.

Будущий маршал Родион Малиновский (с газетой в руке) в окопах Первой мировой.

К слову, во время конференции в Ельце Пьер Малиновский представил много уникальных фотографий бойцов русского экспедиционного корпуса.

Например снимок солдат с медведем. Ученого медведя солдаты из Екатеринбурга возили с собой везде, где бы ни воевали. Он скрашивал их быт, и даже был с ними в окопах! Медведь пережил все мясорубки, после войны остался вместе с солдатами-эмигрантами во Франции, и умер в Париже. Кстати, этот мишка запечатлен на памятнике в Екатеринбурге.





На одной из фотографий - сын полка Первой мировой войны.

Высадка русского экспедиционного корпуса в Марселе

Солдаты экспедиционного корпуса на улицах Марселя

Во время конференции елецкий общественник Виктор Магомедханов озвучил информацию, что возможно в корпусе воевали ельчане и необходимо увековечить их память. В данный момент известно, что в составе русского экспедиционного корпуса воевали более ста жителей Орловской губернии (Елец до 1954 года входил в Орловскую область).

«Нормандия-Неман»

Кроме исследований истории боевого пути русского экспедиционного корпуса, Пьер Малиновский занимается и историей эскадрильи «Нормандия-Неман». Виктор Магомедханов озвучил данные о воевавших в составе эскадрильи ельчанах.

Ельчанин Семен Сибирин вывел в первый бой звено самолетов эскадрильи «Нормандия-Неман». За время Великой Отечественной он совершил 371 боевой вылет и сбил 15 самолетов. Похоронен Семен Сибирин в Ельце.

Игорь Эйхенбаум жил в Ельце в детстве, затем его семья эмигрировала во Францию, воевал в составе эскадрильи «Нормандия-Неман» с 1943 года. После войны часто бывал в СССР, во Франции дважды сопровождал в поездках первого космонавта Земли – Юрия Гагарина.

Судьба третьего бойца эскадрильи для ельчан по-своему интересна. Это представитель елецкого дворянского рода Стаховичей, чье имение расположено в ныне Становлянском районе. Как известно, несколько представителей династии Стаховичей во время Второй мировой воевали на стороне фашистской Германии. Но мало известно, что Александр Стахович (двоюродный брат скончавшегося несколько лет назад в Становом Михаила Стаховича, ветерана вермахата) пошел добровольцем - радистом в эскадрилью «Нормандия-Неман». В одной из книг сохранились его воспоминания, как он пролетал над Ельцом в 1944 году на самолете «Нормандии». Пилоту он рассказал, что елецкие земли некогда принадлежали его роду. «Но это не важно, я рад, что Советский Союз побеждает в этой войне», сказал он.

Разные виражи выписывает история, войны и революции разводят людей по разные стороны баррикад, пропуская через свои жернова миллионы судеб и жизней. Учитывать уроки истории, чтить память погибших, искать без вести пропавших, находить захоронения бойцов, и Первой мировой, и Великой Отечественной – долг нынешних поколений. Этому и была посвящена конференция в ЕГУ им. И. А. Бунина.



