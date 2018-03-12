Здоровье

сегодня, 15:30

В Липецке зарегистрировано 15 случаев гриппа

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#орви #грипп
В Липецке зарегистрировано 15 случаев гриппа

Также зафиксировано 95 случаев пневмонии.

За неделю, с 5 по 11 марта в липецкой области было зарегистрировано 5191 случай ОРВИ и гриппа (в том числе 15 случаев гриппа, все - в Липецке), сообщили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора Липецкой области.

Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 73,2% всех случаев за неделю. Показатели заболеваемости ниже пороговых уровней как среди совокупного населения (на 18,8%), так и в отдельных возрастных группах: среди детей 0–2 г. – на 30,5%, 3–6 лет – на 21,8%, среди детей 7–14 лет – на 19,8%, среди взрослых – на 31,2%.

В Липецке зарегистрировано 3653 случая ОРВИ и гриппа (70,4% всех случаев по области, в том числе гриппа - 15 случаев), что ниже уровня предыдущей недели на 23,7%. Как и в целом по области заболеваемость среди всех возрастных групп ниже эпидпорога: в том числе среди совокупного населения на 11,3%, среди детей 0–2 лет – на 36,9%, детей 3–6 лет – на 21,4%, 7–14 лет – на 32,4%, среди взрослых – на 61,6%.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний удельный вес выявленных положительных проб составил 37,5% (на предыдущей неделе – 25,6%). Среди положительных проб доля вирусов гриппа составила 41,7%, доля негриппозных респираторных вирусов – 58,3% (преимущественно представленных РС-вирусами).

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 95 случаев внебольничной пневмонии, что ниже как уровня прошлой недели (в 1,6 раза), так и средних многолетних значений (на 23,4%). Среди заболевших преобладают взрослые (73,7%), преимущественно старше 40 лет (50,5%).

По данным мониторинга за посещаемость образовательных организаций в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ на 12 марта частично приостановлены занятия в 6 классах 3 школ области (в том числе в 1 классе 1 школы в Липецке, 3 классе 1 школы в Усманском и 2 классе 1 школы в Чаплыгинском районах.


1 803
#орви #грипп

Комментарии (1)

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Игорь

сегодня, 17:08
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